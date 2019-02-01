中國經濟放緩 紙尿布也難逃一劫？

《彭博社》報導，中國的經濟放緩，除了導致星巴克中國區客流量下滑、蘋果 iPhone、Nvidia 高階顯卡賣不動之外、就連紙尿布銷售亦遭受衝擊。

隨著二胎開放與人口老化，中國對尿布的需求激增，中國堪稱尿布最大市場，然而近期中國需求大不如前。國際紙業稱，中國購買用於生產嬰兒和成人紙尿布的絨毛漿數量有所下降。

美國總統川普引發的美中貿易戰是中國經濟放緩的主因之一，也間接影響到中國對全球產品的需求。(圖：AFP)

國際紙業席執行長 Mark Sutton 稱，中國市場銷售情況去年四季開始變得疲軟，目前尚不清楚買家是需求少了，還是在消化現有庫存。

Sutton 表示：「目前尚不清楚在農曆新年期間，中國需求是否可能迅速回升。我們將密切關注這一點。」

中國占國際紙業絨毛漿銷售額的 30％。

近年隨著中國經濟成長迅速，引發中國中產階級消費習慣的改變，許多中國父母們堅持為孩子使用高品質、高價位的嬰兒紙尿布，加上中國人口老齡化更加速了成人紙尿布的銷售。

Sutton 表示：「與近年來全球需求的增長形成鮮明對比，包括在中國，消費者越來越多地尋求『半奢侈品』，因為他們的收入增長。造紙商一直在擴大吸水纖維的生產，這種纖維是製作尿布所慘用的絨毛漿，部分原因是人口老齡化推動了銷售。」

Sutton 表示：「紙尿布規模龐大且不斷地在增長，是一個重要的市場。」