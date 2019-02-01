聯準會立場轉為鴿派 交易員押注降息機率大增

在美國聯準會 (Fed) 貨幣政策轉向鴿派之後，債市交易員認為，聯準會接下來不但可能暫停升息，還有機會進一步降息。

依據芝加哥商品交易所 (CME Group) 的 FedWatch，原本交易員認為未來 12 個月降調利率一碼的機率是 20%，就在政策會議之後，這個可能性躍升至 3 分之一。

聯準會在週三 (30 日) 表示，將對進一步升息保持「耐心」。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell ) 在隨後的記者會說，升息的理由在近幾週內「減弱」。

Pantheon Macroeconomics Ltd. 首席經濟學家 Ian Shepherdson 形容，在沒有降息的情況下，聯準會公布的訊息已經極為鴿派，政策制定者正全力放慢腳步。

影響所及，美國利率期貨價格週四飆漲。週四晚間，2020 年 1 月交割的聯邦基金期貨合約，比 2019 年 1 月交割的要高出 7.5 個基點，是四週以來這兩個合約的最大價差，但低於 1 月 3 日的 18 個基點。

RJ O'Brien and Associates 副總裁 Alex Manzara 認為，這代表市場傾向於接下來 12 個月將會降息。

基於美國經濟仍強，摩根大通 (JPMorgan Chase＆Co.) 首席經濟學家 Michael Feroli 仍然預測今年會有兩次升息。不過他表示，由於聯準會所發表鴿派訊息，鼓勵市場以降息定價，這會使得 2019 年晚些時候如果要升息時，對外的訊息會顯得混亂。

Calamos Investments 固定收益策略主管 Matt Freund 表示，如果美國勞動市場仍緊繃，而美股持續反彈，聯準會或許會重回收緊立場，再次升息並非不可能。