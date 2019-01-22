彭博創新力國家排名 南韓6連霸

《彭博》週二 (22 日) 公布 2019 年彭博創新指數，南韓連續第 6 年蟬聯王座，德國則是靠著在研究和教育方面改善，由去年第 4 名升至第 2 名。美國則在去年首度跌出前十後，今年回升至第 8 名。

年度創新力排名前十的國家，依序為：南韓、德國、芬蘭、瑞士、以色列、新加坡、瑞典、美國、日本、法國。

彭博創新指數評估 60 個經濟體 (圖表取自彭博)

彭博創新指數以 7 個指標，及各指標合計數十項標準，對各國的創新能力進行評分，包括研發強度、製造業能力、生產率、高科技公司密度、高等教育比率、研發人員密集度及專利活動。這些排名居首的國家，也都有代表出席本週在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇，討論全球化的未來及創新如何推動各國前進。

南韓排名雖然仍居首位，但德國靠著在製造業附加值及研發強度，成績幾乎追上，主要憑藉工業巨頭 Volkswagen AG、Robert Bosch GmbH 和 Daimler AG 的表現。南韓領先差距減少，部分也和專利活動得分較低有關。

以色列靠著在專利活動的出色表現，由第十躍升至第 5，去年亞軍瑞典則跌至第 7。中國也在專利活動上表現出色，整體創新能力排到第 16 名。

澳新銀行集團研究主管 Khoon Goh 表示，南韓持續坐穩冠軍，主要得益於他們在戰略技術的投資以及鼓勵新創企業的做法，但全國創新力高度集中於大型財閥或家族企業，如果提升其他企業的能力，將是需要面臨的挑戰。

Goh 認為，創新對推動經濟表現已經變得愈來愈重要，特別是不再具備人口紅利的亞洲經濟體，製造業的附加價值可能會移轉至其他成本較低的國家。