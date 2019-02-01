對國民黨而言 最重要的不是誰選總統

【文 / 陳舜協】

迎來乙亥豬年農曆春節之際，國民黨的領導人們各自忙著。馬英九寫的春聯供不應求，朱立倫學習當網紅直播揮毫、扮豬臉裝萌，吳敦義持續九合一選後的謝票「感恩之旅」；王金平最忙，出書、寫春聯、謝票感恩晚宴全做足了，等待「因緣俱足」的時刻。

馬、朱、吳、王的所作所為被媒體緊密關注，無論被稱為「太陽」還是「夕陽」，緊扣的都是 2020 年大選國民黨內初選的問題，甚至連台大教授張亞中也宣佈要投入初選，2015 年國民黨被譏笑「百年大黨無男兒」的窘況不再。

不過，朱立倫、張亞中的表態，以及吳敦義、王金平的矯情、做作，反而更暴露了這個黨一有機會就分裂的弊病。是九合一選後的藍綠翻轉，讓他們認為有利可圖而見獵心喜，顯露了國民黨「內鬥內行」的舊習氣。

問題的關鍵更在於，如果國民黨還是原來的樣子，對台灣人民來說，由誰代表國民黨出來選總統很重要嗎？

尚未改造的政治文化

對有志代表國民黨參選 2020 年總統的人，都應先自問一個問題：是國民黨能夠執政很重要？還是我能選總統很重要？如果是前者，找回國民黨的初心並解決國民黨自身的問題將是最重要的事。不過，從上述情形來看，目前浮出檯面的人選都將視線置於後者，因而呈現的仍舊是派系山頭和權謀算計。

從被稱為「四個太陽」或「四個夕陽」的朱立倫、吳敦義、王金平及馬英九來看，以「太陽」稱之，是尊重其黨內影響力，以「夕陽」稱之，則是因為國民黨自 2014 年大敗以來的歷任黨主席，包括朱立倫、洪秀柱及吳敦義，「團結、革新」都是他們所承諾的，卻都没有做到。

就最有希望在黨內勝出的朱立倫來說，除了出書、揮毫、做年菜，還傳出農曆年後有訪美計劃，比吳敦義的 3 月訪美行程早了一步；吳敦義的特別助理周繼祥這陣子則密集訪問大陸，為吳敦義在 6 月時帶隊出席「國共論壇」努力折衝；王金平則在每一個公開露面的機會，讓外界知道他「因緣俱足」的時間就在農曆元宵節過後；馬英九盡情享受著虛幻的人氣，卻始終不說「我不會參選 2020 年大選」。

持平而論，論政治實力、年紀、民意接受度及兩岸、美國因素，大多數人都會認為無論國民黨初選如何走，朱立倫會是「那個人」，吳敦義、王金平動作頻頻，終歸只是結果塵埃落地前的不甘心而已。

但沒有人敢說，若是朱立倫出線代表國民黨，他就能像 2016 年的蔡英文一樣率國民黨重返執政，原因就在於沒有人敢保證吳敦義、王金平所代表的國民黨內部派系，甚至張亞中代表的「急統」勢力，在初選結果底定後不會再反手倒打朱立倫。

從國民黨的歷史來看，「派系利益優先」的分裂基因一直存在。中山大學政治學研究所教授廖達琪及中央研究院社會學研究所副研究員林宗弘，在九合一選舉後分析國民黨勝選原因，結論都是「派系團結」。但這正是國民黨的隱憂，其實馬英九、朱立倫、洪秀柱及吳敦義都知之甚詳，都喊出「黨務革新」，卻始終無法透過黨的組織改造，擴大國民黨的民意基礎，據以改造國民黨的政治文化，無論是執政還是在野，分裂的隱憂一直存在。

重建論述與執政願景

吳敦義 1 月 15 日在新北市舉辦感恩之旅時，喊出要將新北市建設成「三民主義的模範市」，進而帶動國民黨執政的 15 個縣市成為三民主義的模範市。

聽在一般民眾耳裏，又看著吳敦義的滿頭白髮，恐怕有「不知今夕何夕」之感。

《三民主義》是孫文總結中華民族固有思想，兼融西方民主制度的優點及他個人創建而提出的，百年前提出時，確有其時代意義，尤其《民生主義》的精神、內涵，更與吳敦義時常公開背誦的《禮運大同篇》相合，滿滿的「左派」思維。

吳敦義搬出孫文及老祖宗的壓箱寶，是沒有問題的。問題是，誰知道《三民主義》及《禮運大同篇》的內涵是什麼？

這又導引出國民黨的另一個問題，國民黨不是沒有論述，而是沒有與時俱進的論述。問題也不在於世代交替，放眼世界，馬來西亞首相馬哈地（Mahathir bin Mohamad）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）成了「資深未必無能，年輕未必有為」的例證。國民黨的問題，則在於無法再提出像《三民主義》這般能將年輕人納入旗下的論述與政策願景。

看看對岸的共產黨，在「為人民服務」的中心思想下，每隔一段時間就會提出新的政策願景，單以習近平來說，包括中國夢、邁向全面小康、中華民族的偉大復興、人類命運共同體及一帶一路等政策，每一句都像是口號，實際上也明白指出他的願景；就算是蔡英文目前的民調低下，她也曾以「英派」塑造改革、進步的形象，讓年輕人願意與她站在同一陣線。

政策願景當然是因人而異，《三民主義》固然仍有其價值及歷史意義，但經過百年的發展，「解嚴」都已經超過 30 年了，還是只有《三民主義》，只會讓垂垂老矣的國民黨更顯老態，如何提出符合現況的「主義」及政策願景，是國民黨當前重要課題。

重點在於人民的感受

韓國瑜能以「貨出得去，人進得來，高雄發大財」掀起「韓流」，其實是他以「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」在基層一步一腳印深耕後，以直白、易懂的文字總結他對高雄所面臨問題的解方。因為直接打中民眾心中的痛點，所以能夠帶動風潮；以「高雄又老又窮」點出問題，承諾「北漂回家」，讓他擄獲年輕族群的心。

韓國瑜成功的關鍵在哪裏？其實就是「了解人民的需要」，並承諾「解決問題」，一如蔡英文在就職演說時承諾她的政府是要來「解決問題」的。

然而，自 2014 年九合一選舉大敗以來，並未看到國民黨對改造黨內政治文化、重建核心論述及解決人民需求等「戰略」下多少心思。讓人眼見耳聞的，仍然未脫內鬥、政治算計等「戰術」，嚴重地本末倒置。

「民進黨很爛」在 2020 年大選時，也許還會發威，通過國民黨初選的國民黨政治人物有很大機會取得大位。不過，如果國民黨仍不改造黨內政治文化、重建核心論述及政策願景，成為知道人民需要，能幫人民解決問題的政黨，那麼，朱立倫、吳敦義、王金平或者是隨便一個誰成為國民黨的總統候選人，一點都不重要。

別忘了，蔡英文在 2016 年也是被寄予厚望上台的，當前國民黨的沉疴與病灶也是相當清楚的。若國民黨還不動手解決自己的問題，就算 2020 年選上了，也要擔心「討厭國民黨」會在 2022 年成為最大黨。

來源：《多維 TW》月刊 039 期

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