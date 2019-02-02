〈理財〉春節海外旅遊刷卡賺回饋 銀行PK高額現金回饋率搶客

今年農曆春節年假長達 9 天、2 月底又有 228 四天連假，銀行看準連假國人出國旅遊風氣盛行，不約而同推出海外促刷優惠，回饋率約 2% 到 3% 不等，卡友血拚前不但要多比較，更要看清楚遊戲規則但書，才能如實賺到回饋。

信用卡現金回饋因為可折抵帳單消費，部分回饋率較高的信用卡還可抵消海外交易手續費，訴求有感回饋頗受持卡人青睞，也是銀行近年積極著墨的重點之一。

國泰世華銀行不限卡別，3 月 15 日前刷滿 1 萬元，可享有 3% 現金回饋，國人熱愛的日韓旅遊回饋率更拉高至 3.5%，但要注意的是，該方案僅限量 6 萬名，換言之，手腳太慢或是忘記登錄，回饋方案看的到吃不到。

被網友譽為「旅遊神卡」的台新 FlyGO 卡，綁定 Richart 帳戶代扣卡費，可享海外消費 2.8% 回饋；今年首度調降回饋率的中國信託 LinePay 聯名卡，為了挽留卡友，也把促刷優惠聚焦海外消費，主打海外刷卡可獲得 2.8% Line Point。

另外，包括花旗、星展、滙豐等指定信用卡也有海外消費現金回饋，花旗卡友 2 月底前，單筆刷滿 3000 元，海外刷卡回饋率可達 2.68%，星展炫晶御璽卡海外消費現金回饋可達 2.5%，滙豐現金回饋御璽卡海外消費回饋率也有 2.22%。

銀行主管提醒，春節海外刷卡回饋方案，通常都有回饋額度或名額限制，也且也要事先完成登錄 才不會白忙一場，確實享受較高的回饋率。