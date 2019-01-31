年節長假 超過6成民眾預算壓在3萬元內

今年農曆年假長達 9 天，不少民眾計畫出國旅遊，悠遊卡會員點數服務平台 UUPON 今 (31) 日指出，以大數據調查發現，有近 20% 的會員，均計畫在 9 天農曆年假出國，而「省」字是最高原則，為省下不必要的開銷，多數民眾選擇「自助旅遊」，且有超過 60% 的民眾，將總花費精簡到每人 3 萬元內，而旅遊國家首選日本。

UUPON 此次根據 1 萬名 UUPON 會員參與 APP 「問卷賺點」中的《過年連假旅遊調查》，並以會員資料大數據分析，發現有近 20% 的會員，均計畫在 9 天農曆年假出國，以日本為首選。

有超過一半的 UUPON 會員，對於旅遊國家的選擇考量著重「治安良好」、「交通便利」，符合日本成為台灣民眾出國首選的因素。

UUPON 也發現，花小錢享受年假出國的樂趣，表現在「搜尋住宿地點的條件」這個調查項目中，相較於「與市中心距離」、「網路口碑推薦」等其他項目，近 80% 的民眾都認為「飯店房價」是最主要的選擇條件。

比較特別的是，台灣人對玩樂預算和住宿費用是能省則省，但在「選擇哪一種交通工具」的選項中，選擇花費更低的「廉價航空」人數卻不到「一般航空」的一半。

UUPON 推估，主要是因 UUPON 提供會員與「ANA 全日空」、「JAL 日本航空」、「長榮航空」、「中華航空」、「亞洲萬里通」等航空公司轉點服務，日常所累積的 UUPON 點數，可拿來兌換航空里程換取免費的機票。

另外，對於出國旅遊規劃，男女想法大不同，在選擇住宿考量上，男性相較於女性更重視「住宿設施」和「飯店星級」；而女性關注的旅遊活動中以「美食」最重要，有超過 80% 的女性將「當地必吃美食」當作是出國旅遊的重點。