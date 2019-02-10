〈豬年產業景氣展望〉手機多鏡頭、高畫素競爭未到頂 光學廠強者恆強

光學元件廠在手機鏡頭領域受大立光 (3008-TW) 競爭壓力影響，包括亞光 (3019-)、佳凌 (4976-TW)、今國光 (6209-TW) 等各廠，紛紛朝開發車用光學產品發展，在手機多鏡頭、高畫素競爭尚未到頂等同時，光學產業仍將由大立光獨大。

大立光在台購地擴廠不手軟，是繼 1 月 18 日砸下 18.23 億元買下建廠土地廠房，再度大動作購地，單單 1 個月內投入在台中工業區內購置建廠土地的資金已達到 28.06 億元，合計買進萬餘坪土地，大立光指出，新取得工業土地及廠房主要將投入手機相關光學元件生產。

整體來看，手機鏡頭設計的大光圈、高畫素規格尚未到頂，大立光進一步切入到手機屏下指紋辨識鏡頭領域，加上原切入的 3D 感測鏡頭取代半導體製程鏡頭，打算挾強大競爭優勢，把手機鏡頭群商機全面囊括，縱然全球手機銷售量可能減緩，但大立光出貨量仍可望持續成長；至於其他光學元件廠則切入車用鏡頭大力發展。

先進光切入車用光學系統，兩度由總經理高維亞率團赴美參加 CES 展，今年參展內容擴大到電子後照鏡、車用指紋辨識等系統產品。先進光去年首度出席 CES 參展，主打車輛使用的環景顯示系統為主，並打造 1 比 1 的實體車輛在現場展示，今年參展，除車用環景系統，並加入市場潛力十足的電子後照鏡及車用指紋辨識等系統產品，今年並改採汽車模型參照展示。

高維亞指出，車用指紋辨識系統的產品開發，主要將應用於車輛啟動、開門等系統廣泛使用。

隨著特斯拉電動車準備赴上海設廠並搶攻中國大陸市場大餅，供應鏈之一的亞光，也將受惠，亞光董事長賴以仁指出，特斯拉上海廠生產電動車，光學鏡頭勢將採取就地採購，對亞光擴大供應相當有利。

賴以仁指出，亞光集團今年將擴大緬甸生產基地，創造最大營運效益，預估在緬甸的員工人數轉由 1200 人擴大為 2000 人；此外，積極展現 G+P 優勢，全力推廣高階變焦鏡頭，並以動脈脈波檢測儀持續拓展醫材產業，其他包括瞄準器、雷射測距儀等產品穩定發展，同時也將開發更具性價比的掃地機器人感測模組。

同時，亞光挾著在手機變焦鏡頭用稜鏡、鍍膜及 GMP 等核心競爭力，持續拓展車載、VR、AR 及手機等鏡頭產品；特別是今年將積極展現 G+P(玻璃 + 塑膠) 鏡頭優勢，全力推廣高階變焦鏡頭，並以創新的 G+P 潛望式鏡頭設計，實現高倍率又輕薄的高階照相手機產品。