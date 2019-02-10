〈豬年產業景氣展望〉挖礦人氣退去 板卡廠耕耘重心重回電競領域

板卡族群去年的榮景還歷歷在目，因為比特幣帶起風潮，造成一陣「挖礦瘋」隨之席捲全球金融界，而用在挖礦上不可或缺的板卡族群，也因此吃下大單。不過，隨著挖礦風潮衰退，板卡大廠今年又要如何因應局面，值得觀察。

法人指出，挖礦風潮的退燒最主要是跟加密貨幣兌美金的價值有關，隨著虛擬貨幣熱潮退燒，比特幣價格也一路狂瀉，未來要回到去年的榮景，恐怕「有一定的難度」，以板卡廠技嘉 (2376-TW) 來說，受到挖礦風潮不再，導致技嘉從去年第 2 季開始業績就受到影響；不過技嘉今年將重心轉移到電競領域，可望漸漸步出去年的谷底。

微星 (2377-TW) 也受到挖礦熱退潮的影響，出現舊品庫存的問題，因此微星內部也決議於去年下半年提列庫存跌價損失，導致影響整體營收。微星今年也宣布，會將重心轉往電競方面布局，微星也說明，將在今年第 1 季積極搶攻市場推出搭載 RTX 2060/70 GPU 的電競筆電，希望能在今年的電競領域中再下一城。

板卡廠承啟 (2425-TW) 因主要業務專注在顯卡，並沒有挖礦方面的佈局，因此在這一波衰退潮中也較沒有影響，對於未來的景氣布局，承啟的目標還是放在中國的顯卡市場，同時強力布局區塊鏈與 AI 的產業，積極轉型。