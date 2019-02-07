〈年後換工作〉公股行庫掀搶人大戰 今年釋出職缺上看5000名 起薪32K起跳

公股行庫為因應退休潮的人力缺口與拓展業務所需，今年持續釋出徵才計畫，包括兆豐、華銀、一銀、彰銀與合庫等八大公股行庫合計約釋出 3000 名職缺，徵才規模可望上看 5,000 人，職缺則以一般行員為大宗，起薪至少 32K 起跳。

近年來戰後嬰兒退休潮，公股行庫為補齊人力缺口，近 5 年幾乎年年大舉徵才，儘管起薪不算高，但公股行庫穩定特質，仍具備一定的吸引力，近年來更因應金融科技熱潮，讓擁有大數據、科技背景相關經驗的人，也成為行庫積極爭搶的對象。

綜觀今年行庫徵才計畫，兆豐銀開出 600 名職缺、合庫銀擬招募 550 名新血充實陣容，三商銀中的華銀、一銀與彰銀也計畫分別招募新人，規模從 300 人到 500 人不等。

滙銀龍頭兆豐銀行今年擬對外招募 600 名新血加入，除了一般行員外，也鎖定具被財富管理、法遵與 IT 等專業人員，兆豐銀行董事長張兆順表示，為培育人才，兆豐銀仍將繼續提供充分經費，協助員工發揮潛力，搭配業務拓展，讓兆豐銀在人才培育與營業費用率中取得平衡。

合庫去年底法說會中宣布，今年將分為兩階段招募新人，上、下半年共計招進 550 人，其中第一批主要鎖定農曆年後換職者，第二批則規劃在 5、6 月畢業季釋出，釋出職缺除了一般行員外，也鎖定理專好手、金融科技與儲備幹部等。

合庫銀表示，無經驗的新人試用期滿，每月薪水可達 35K，如果加計福利與年終獎金，年薪有機會上看 70 萬，如果是有經驗行員甚至有機會進一步挑戰百萬年薪。

一銀評估，今、明兩年屆齡與主動退休留下的人力缺口估計約 400 人，今年人才招募首波將釋出 450 名職缺，其中 50 名為儲備幹部；華銀今年預估對外招募 400 到 500 名新人，另外，彰銀今年包括行員與儲備幹部，合計預估將釋出 300 名職缺。