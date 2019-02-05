〈豬年產業景氣展望〉DRAM產業歷經庫存調節 下半年起市況可望回溫

DRAM 產業去年第 3 季起，受到美中貿易戰影響，加上終端需求趨緩，且供給端集中在去年下半年開出，使第 4 季 DRAM 價格終結連 9 季上揚態勢，市況出現反轉。展望今年，南亞科、華邦電均看好第 3 季市況可望回溫，威剛對後市展望則相對樂觀，認為第 2 季起需求就可望好轉。

南亞科總經理李培瑛指出，今年上半年受到全球經濟放緩、美中貿易戰、關稅提高造成供應鏈調整與 CPU 短缺等因素影響，預期 DRAM 市場上半年市況保守，第 1 季單季價格下跌幅度可能與去年第 4 季相近、達到 1 成，第 2 季目前還很難預期。

不過，李培瑛指出，第 3 季適逢傳統旺季，加上英特爾 CPU 缺貨情況可望紓緩，且美中貿易戰造成的供應鏈調整，也可望在第 3 季到位，在上述因素帶動下，第 3 季價格下滑趨勢有機會減緩。

從需求面來看，李培瑛表示，消費型電子產品短期內受到美中貿易戰干擾，使銷售下滑，但全年包括機上盒、智慧音箱、SSD 等各應用 DRAM 搭載量成長，需求仍穩定增加。PC 方面，英特爾 CPU 缺貨持續不利 PC 出貨，預期今年年中可恢復正常供貨。伺服器雖有短線庫存調節壓力，但長線需求仍看佳。

供給端方面，李培瑛指出，資本支出縮減對供給面產生的效果，最快也要 2 至 3 季後才會顯現，目前需求面受美中貿易戰與英特爾 CPU 缺貨等因素影響，需求急凍，可留意在產能未大幅擴增情況下，第 3 季若需求端恢復，供需能否恢復健康，可望使價格下滑趨勢因此減緩。

華邦電總經理詹東義則指出，去年下半年起，智慧型手機市場衰退，挖礦機熱潮也退去，市場對未來充滿不確定性，通路產品開始調節庫存，此趨勢預期將延續到今年上半年，不過，終端消費需求仍健康，上半年市場庫存可望去化至合理水位，屆時終端需求預期將帶動拉貨動能。

詹東義也說，在 2017 年產業需求暢旺時，各供應商在此後新增的產能如何消化，目前仍待觀察，待新增產能消化到較為合理的程度，預期產業榮景又會再現。

威剛董事長陳立白認為，今年第 1 季市場持續受到 CPU 缺貨影響，使 DRAM 需求轉淡，但隨著缺貨情況逐漸緩解，第 2 季起需求可望好轉。與南亞科及華邦電相較之下，威剛對後市的看法相對樂觀。