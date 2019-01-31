旅遊愛好者必學的手機攝影，手機界奧斯卡獎得主菜菜子教你怎麼拍

文末有專屬好康

與曾獲手機界奧斯卡首獎的菜菜子前往台中光復新村，聽她與貓咪邂逅的美好，分享拍照小眉角，接著到全台 3 處拍貓咪秘境，穿梭小漁港、老宿舍、廟宇、來一場可遇尋找真實版招財貓之旅。

手機攝影達人—菜菜子 Erica

見到本人前，被本期選作封面那張日本直島「圓滾滾南瓜與貓咪」深深吸引，到了採訪這天，顛覆想像中專業攝影精悍形象，菜菜子她較像是古靈精怪的少女，在冬日暖陽的台中光復新村眷村廢墟間穿梭，時而蹲下查看汽車底盤與雜物堆，自帶「貓咪天線」能力讓喵喵無所遁形。

拍攝貓咪眉眉角角分享

菜菜子說拍照選擇手機是因便利攜帶，原定居國外，2015 年回台後隨手買了機票飛日本，途中把照片 PO 上網引起迴響，朋友慫恿她去投稿手機攝影界奧斯卡之稱的 IPPA，沒想到一舉獲得動物類冠軍！

她不追求高深的攝影技巧，最在乎作品能否讓人引起共鳴，鏡頭下譜出許多有溫度的構圖，例如籌畫中《100 隻貓咪吐舌》攝影展，俏皮充滿生命力。

菜菜子坦言對亞洲很不熟，就像陌生旅人看啥都有趣，台灣拍貓秘境如光復新村則是朋友推薦前往，日本貓島除了到同好論壇做功課，更多是與在地人交流獲得第一手情報。她也分享拍攝實用技巧，例如攜帶會發出沙沙聲的袋子吸引貓咪注意，想像貓咪喜歡躲在溫暖地方與從高處巡視的習性，多看看剛熄火汽車底盤下、陽光曬得暖暖柏油路、圍牆屋頂，總之，好照片絕非一蹴可幾，等待、平常心、故事性構圖就是重點。

旅程種種都是生命深刻體驗

菜菜子個性較為內向，但靠著身體語言和破破日文，勇敢闖遍日本 47 都道府縣，慢慢能和初見面的人透過貓咪而熟絡。旅程印象最深刻的是首度造訪的貓島「愛媛縣青島」，她對此有著特殊情感，除了數次錯過航班或天候無法出海撲空，一訪再訪的過程中，15 人 100 匹貓如今剩下 6 人，島上老人凋零加上貓隻陸續結紮，即將消失成為傳說。從青島第一美男子 Choco 醬到賣船票熱情大嬸，菜菜子娓娓道來許多故事，正如她拍出的照片，鮮活動人，而這些征服 18 座貓島和喵星人你追我跑的冒險故事，則將記錄在 3 月出版《日本貓島之旅》旅遊書中，與更多人分享。

旅遊愛好者必學的手機攝影

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PPA iPhone 攝影獎 動物類冠軍

菜菜子 Erica

手機攝影．自助旅行．貓咪狂好者，走過日本 47 都道府縣、世界 34 國，作品曾獲 2016 美國 IPPA iPhone 攝影獎 動物類冠軍，即將出版《日本貓島之旅》旅遊書。

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來源：《行遍天下》 2019 年 2、3 月合刊號

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