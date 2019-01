日本北東北5大必體驗，自拍、大胃王挑戰等著你

影片連結:https://youtu.be/AEHOqK28zJw

總稱日本北東北的秋田、青森、岩手,在橫跨三縣之間的十和田、八甲田、八幡平等山岳地帶,為自然景觀豐富的十和田八幡平國立公園。

冬日時分,體驗地元風土人情、美食和景緻,融入日式生活,迎接一年之中最晶瑩夢幻的極上漫旅。

以連續 100 年,盛產世界第一蘋果為豪的青森,孕育出不少當代藝術家,如繪畫設計師奈良美智、版畫家棟方志功、編劇兼詩人寺山修二等等。在為數眾多的美術館、紀念館和文化遺產中,又以座落在藝術之城的「十和田市現代美術館」最為人所喜愛。

美術館邂逅奈良美智、草間彌生

草間彌生夢幻「圓」地,赤子之心滿點!

由曾經設計法國羅浮宮朗斯分館和金澤 21 世紀美術館的日本建築師西澤立衛打造的十和田市現代美術館,位於日本百選道路之一的官廳街通上,為全球首創將周邊公園、商店街和整條路面塑造成與鄰里相融的戶外藝文大道。在館外前庭,一入眼簾的是令人直呼可愛的奈良美智作品代表的小森 YOROSHIKU GIRL 請多關照女孩的巨幅牆面畫作,及韓國創作家崔正化的 FLOWER HORSE,藉由繁花似錦的白馬象徵十和田與馬兒重要歷史關聯。

對街廣場上還有同樣引人注目的草間彌生 LoveForever, Singing in Towada 黃色波點大南瓜、水玉女孩和狗狗、蘑菇的繽紛點點童趣。

韓國藝術家徐道獲的 Causeand Effect,用 1 萬個塑膠小人串成 9 公尺高長的放紙狀吊燈,意味人生輪廻因果。

而大道中央的美術館內,以玻璃走道連接一間間展示室,有來自全球各國 22 位藝術家創作出的 23 件常設藝品,包含澳洲藝術家 Ron Mueck 近 4 公尺高巨大婆婆雕像的細膩之作,帶來唯妙唯肖的震撼。

花馬帶起舊名為駒街道的官廳街通未來榮景。

入內則是小野洋子的 Wish Tree for Towada 願望樹、Riverbed Bell of Peace 和平之鐘,及盡頭處台灣藝術家林明弘創作的無題花布紋地板。從內而外或外而內,皆有互相輝映欣賞的視角,加上不定期企劃展覽,是能盡興賞玩上一天的美麗寶庫。

青森睡魔祭體驗慶典代表

睡魔之家 WA.RASSE 歷史專區可知道睡魔製作主人的風格和技術及時代性。

到青森市,參與日本夏季慶典最具代表之一的睡魔祭是最重要不過的事。這項國家指定重要無形民俗文化遺產,在「睡魔之家 WA.RASSE」就可全年感受其特色。神奇的館內空間展有 4 座曾在青森睡魔祭出場的大型睡魔燈籠,隨著 400 吋大銀幕投放祭典實際情景和行經塗鴉牆通道,皆讓人領略睡魔祭的歷史時光。每日固定時段還有打太鼓、跳人舞蹈、燈籠黏貼、觸摸睡魔的樂趣體驗,無一不使人歡欣高昂起舞。

食在青森鄉土樂滋味

古川市場自行客製化的海鮮大餐,很有滿足感。

靠海的青森市,早餐最好的選擇就是到被稱為是青森市民廚房的「古川市場」來碗鮮味十足的海鮮丼。一早先在導覽所買餐券,就能依券向店家兌換一碗白飯,再隨意於各店自助式自由配,依各食物點數券來添購喜歡的生魚片、味噌湯、漬物小菜等料理,大啖多到滿出來的各式當季漁獲美味。

帆立小屋吃現釣的干貝,最鮮美可口。

再來因青森陸奧灣養殖的帆立貝產量為全日本數一數二,所以更需把握名物干貝的品嚐時機,前往位在 JR 青森站附近的「帆立小屋」獨特提供食客釣干貝的樂趣,每次 500 円限時 2 分鐘,看釣起多少顆,都可現場代客料理來吃,就算釣不到也能吃到兩顆,不論是燒烤或生切片都各有風味。

りんご箱 RINGOBAKO 每天有 2 次津輕三味線演出,值得欣賞。

也是傳統技藝津輕三味線發源地的青森,在市區居酒屋「りんご箱 INGOBAKO」可一邊品嚐當地鄉土料理的饌玉炊金,一邊欣賞專業音樂家現場演奏津輕三味線與津輕民謠的迷人曲調,一擁加乘的感動。

青森港灣大橋旁的 A-FACTORY 夜景十分迷人。

早中晚都色香味俱全飽足後,最終任務的伴手禮採買,絕對是要在蘋果故鄉地標「A-FACTORY」一網打盡。寬闊明亮的新潮建築 1 樓有琳瑯滿目的青森縣物產及各類蘋果發想的食品、甜點、飲料和設計小物。一旁的魅力工房則可見用青森蘋果作原料釀造成蘋果西打酒的過程,並設有餐廳、咖啡館,提供青森縣產肉烹煮而成的漢堡排料理,2 樓則有以青森縣產 蕎麥粉製成法式鹹餅的專賣店,完全滿足所有人需求。

在療養湯泉岩手挑戰碗子蕎麥麵

如大胃王般一碗一碗不停地大吃東家碗子蕎麥麵,過癮競賽。

岩手縣在大自然恩澤下,充滿獨特個性的溫泉區,分布在貫穿縣西的奧羽山脈四周,共有 7 處療養湯泉盛地。其中在八幡平國家公園境內標高 900 公尺,被山毛櫸與櫟木原生林環繞的「松川溫泉 峡雲荘」,為湯治的森林秘湯。

松川溫泉峽雲莊為遠離人煙的正宗秘湯。

在冰天雪地裡擁有 70 度源泉的溫暖情調,並因為在附近有日本首創的地熱發電廠,得以供應和室住房內的暖氣。在 300 年前開湯的乳白色硫磺泉,設有女性專用的露天風呂,及戶外的男女混湯,冬陽照耀下的湯煙氤氳和雪氣間形成粉綠色魔幻色彩,像是置身在日式童話的冰雪奇緣。

泡湯後品嚐豐富溫泉料理,讚嘆不已的幸福。

在餐點料理上,更有旅館主人每天親自到山邊或溪畔摘採的山蔬野菜,搭配晚餐熱騰騰 Horohoro 鳥料理鍋物的岩手松川限定美味,及伊富魚、醃紅鱒、鱈魚白子、塩烤岩魚等等,實為泡湯後如入天堂的身心療癒好料。

如此聞名遐邇的岩手縣山珍海味,在漆器、鐵器和染織品等自古傳承而來的工藝品也相當多,在「盛岡手工藝村」就有 11 個行業的 15 家手工藝工房,可近距離觀賞工匠們高超技藝,也能親自在手工藝體驗教室嘗試工藝品或煎餅、糕點的製作,再到彙集約 4,000 種特產禮品的盛岡地域地場產業振興中心入手紀念特產。不過在盛岡,還有個一定要挑戰的代表料理「碗子蕎麥麵」,在老字號「東家」蕎麥麵餐館,選擇要搭配的醃漬蘿蔔、香菇蘿蔔泥、雞肉末、鮪魚等等佐料配餐,伴着店員在旁 Hai-Dozo 和 Hai-Jan Jan 的呼喝聲,每吃完一碗,就會迅速在碗中倒入一小口蕎麥麵,直到把碗蓋上,即停止計算。若是吃到 100 碗,就會頒發記錄證明書和木牌來表揚,據說日本最高紀錄為 559 碗,等著大家來突破這驚人戰績!

景點介紹

十和田市現代美術館

地址|青森縣十和田市西二番町 10-9

電話|+81-176-20-1127

網址|http://towadaartcenter.com

營業|9:00∼17:00(週一公休)

價位|雙展套票 1,200 円、常設展 510 円、企畫展 800 円

睡魔之家 WA.RASSE

地址|青森縣青森市安方 1-1-1

電話|+81-17-752-1311

網址|http://www.nebuta.jp/warasse

營業|9 至 4 月 9:00∼18:00、5 至 8 月 9:00∼19:00

價位|大人 600 円

古川市場 - 青森魚菜中心

地址|青森縣青森市古川 1-11-16

電話|+81-17-763-0085

營業|7:00∼16:00,各店家不一 (週二公休)

價位|餐券 5 枚 650 円、10 枚 1,300 円

帆立小屋

地址|青森縣青森市安方 1-3-2 青森ビル 1 階

電話|+81-17-752-9454

營業|11:00∼22:00

價位|釣帆立貝 500 円 2 分鐘

りんご箱 RINGOBAKO 鄉土料理 津軽三味線

地址|青森縣青森市新町 1-3-7 アウガ地下 1 階

電話|+81-17-763-5155

網址|http://auga-ringobako.com/hp

營業|10:00∼15:00、 16:30∼23:00,依アウガ大樓 & 新鮮市場休館日不定休

A-FACTORY

地址|青森縣青森市柳川 1-4-2

電話|+81-17-752-1890

網址|https://www.jre-abc.com/wp/afactory

營業|特產品店 9:00∼20:00、餐廳 11:00∼20:00

松川溫泉峡雲荘

地址|岩手縣八幡平市松尾寄木松川溫泉

電話|+81-195-78-2256

網址|http://www.kyounso.jp

營業|住宿 14:00 check in、10:00 check out。

2/13、2/27、3/19、4/25、5/715:00 以後休館。

4/9 至 11、5/13 至 14 終日休館。

價位|日歸溫泉/大人 600 円、住宿房價 2 人 1 室 1 泊 2 食/1 人 10,650 円起

盛岡手工藝村

地址|岩手縣盛岡市繋字尾入野 64-102

電話|+81-19-689-2201

網址|http://www.tezukurimura.com/main/

營業|8:40∼17:00

價位|手烤南部煎餅 100 円

そば処 東家 あずまや (駅前店)

地址|岩手縣盛岡市盛岡駅前通 8-11

電話|+81-19-622-2233

網址|http://www.wankosoba-azumaya.co.jp

營業|11:00∼15:30、17:00∼20:00

價位|碗子蕎麥麵 (わんこそば)7 道佐料套餐 2,920 円、9 道佐料套餐 3,460 円

來源:《行遍天下》 2019 年 2、3 月合刊號

更多精彩內容請至 《行遍天下》