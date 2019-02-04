〈觀察〉景氣衰退陰影壟罩 公股行庫年度預算目標低個位數成長

去年第 4 季開始，市場對今年經濟成長可能放緩的疑慮不絕於耳，部分上市公司陸續下修今年資本支出或財測目標，市場瀰漫一股景氣寒冬將屆氛圍，銀行似乎也嗅到這股景氣轉冷的氛圍，部分公股行庫今年預算目標普遍呈現 3-5% 的「低成長」，反映銀行看淡今年景氣表現。

今年以來，包括南亞科、力成紛紛下修資本支出，台灣大哥大的每股純益財測目標也降至 2008 年以來新低，顯示企業對今年景氣與獲利動能態度保守，企業看淡景氣，倚重企金放款的公股行庫恐將首當其衝，據了解，今年公股行庫雖未下修預算目標，但成長率幾乎都是低於 1 成的「個位數」。

公股行庫主要以放款企金業務見長，獲利來源多靠放款利息收入支撐，比重至少約 6 到 7 成不等，公股行庫的年度預算目標，通常也會被視為對於景氣走勢的看法，觀察近兩年公股行庫的預算目標，幾乎都是個位數低成長，顯示行庫對今年經濟成長態度保守。

回顧去年全體國銀獲利表現，上半年受惠於景氣佳，全體國銀去年前 6 月稅前盈餘仍有 9.45% 的成長率，放款餘額更創下自 2013 年以來同期新高，去年全體國銀稅前純益 3342.3 億元，年增 9.3%、刷新歷史紀錄。

但隨著景氣燈號亮藍燈、主計總處概估下修去年 GDP，讓行庫也開始緊張，擔憂今年獲利恐難看見爆發性成長，就連金管會主委顧立雄也語帶保守的說，今年景氣恐不比去年好。

多家行庫主管坦言，今年景氣看法相對保守，尤其企業陸續下修資本支出，企金放款案源可能縮減，進而壓縮利差空間，「殺價搶案」恐更加嚴重。

為了彌補企金放款可能衰退的損失，不少公股行庫自去年底以來，大動作的搶攻消金市場，過去鮮少在信用卡、銀行保險業務著墨的行庫，更是動作頻頻，以匯銀龍頭兆豐銀行來說，前 (2017) 年下半年起，與保險公 合作，推出多檔銀行專屬保單，農曆年前更宣布與全球人壽合推利變型躉繳美元保單，喊出宣告利率達 4.03%，大動作拉攏消金客戶上門。