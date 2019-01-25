〈百貨福袋攻略〉年節抽汽車大獎最狂 這家百貨業者大手筆要送12台

今年以來百貨業者陸續公布的福袋內容明顯在汽車大獎上縮水，不過，遠百 (2903-TW) 逆勢操作，今 (25) 日宣布年節檔期除了初一福袋在板橋大遠百和花蓮遠百分別將送出一台汽車之外，再加碼全台 10 店於「金豬報喜」檔期只要消費滿 2000 元都有機會抽中汽車，也就是年節共要送出 12 台車，總價值達 700 萬元。

遠百直言，過去消費者漏夜排隊搶福袋的狀況已逐漸式微，為了刺激消費，這次是少見在年節期間大手筆要送出 12 台車。

其中，板橋大遠百、花蓮遠百的福袋汽車最大獎分別為 Hyundai SUPER ELANTRA 1.6 汽車和 FORD FOCUS 1.6L 時尚經典型汽車。

同時，遠百「金豬報喜」檔期自 2 月 3 日起至 2 月 27 日，也提供購物抽汽車的活動，消費者只要當日單筆消費每滿 2000 元可獲得 1 組抽獎序號，全台 10 家分店都將抽出 1 台汽車大獎。

遠百寶慶、板橋中山和花蓮店的汽車大獎為 NISSAN MARCH(市價 53.5 萬元)；板橋大遠百送 Toyota Yaris(市價 58.5 萬元)；桃園店和新竹大遠百送 KIA picante(市價 49.9 萬元)；台中大遠百和高雄大遠百送 Hyundai Elantra(市價 59.9 萬元)；嘉義店送 SUZUKI IGNIS(市價 62.8 萬元)；台南大遠百送 Luxgen 納智捷 S3(市價 55.9 萬元)。