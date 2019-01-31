〈Fed唱鴿〉川普在政府關門中敗下陣來 卻得到了他夢寐以求的不再升息

美國總統川普的 1 月運氣不佳，要什麼沒什麼。但在月底，他終於可以宣稱得到一場勝利。

在與眾議院議長 Nancy Pelosi 就政府關門對峙局勢中失利後，川普可以宣稱在另一場高風險的對抗中取得勝利。

他近幾個月來一直在抨擊聯準會 (Fed) 主席鮑爾以及整個 Fed 在提高利率。

但週三 (30 日) Fed 等於宣布投降，升息之路已經暫停，甚至暗示，在 12 月升息後，下次利率調整方向可能會向下。

Fed 在 30 日的聲明中特別指出，已開始逐步減少資產負債表縮減幅度。

在被問到「升息週期結束了嗎」時，鮑爾說，「事後我們就會知道。」

《MarketWatch》分析指出，除了川普持續不爽之外，還是有其他因素導致 Fed 採取新的立場。首先，美股之前暴跌，進入修正領域。

川普的貿易戰已經衝擊了中國經濟成長，以及依賴這個全球第二大經濟體實現營收成長的美國出口商。

英國似乎無法就脫歐方式達成一致。美國剛剛結束了史上最長時間的政府停擺。通膨數據和通膨預期指標也都已經有所回落。

鮑爾其實不必這麼快就退讓 （圖: AFP）

因此，套句他曾數次說過的話，鮑爾可以宣稱，他和他的 Fed 同事只是「做正確的事」，並且他有證據來證明。

儘管如此，鮑爾其實可以引用相同的數據而不必退讓這麼多。請記住他的前任主席如伯南克和葉倫，都傾向使用「暫時性」這個名詞。Fed 不必對單單一個月的動盪做出反應。

鮑爾也可以引述這些「反向趨勢」，這也是他常用的另一個名詞，像是美國經濟在 12 月新增了 31.2 萬個工作崗位，並且可能在 1 月新增 20 萬個工作崗位。

毫無疑問，Fed 此刻升息可能是不明智的。但鮑爾沒有義務如此徹底地改變方向。

位在華府賓夕法尼亞大道 1600 號的白宮近來屢戰屢敗，但它畢竟可以在今天宣稱獲得勝利。