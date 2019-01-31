〈Fed唱鴿〉聯準會解除縮表「自動駕駛」 鮑爾說了市場最想聽的話

美國聯準會 (Fed) 週三 (30 日) 維持利率不變，結合主席鮑爾 (Jerome Powell) 大放鴿派言論，美股快速彈升，因為聯準會的決定及隨後的評論，正是市場所希望聽到的。

市場關注的一大重點，是聯準會的縮表行動，鮑爾曾經形容縮表處「自動駕駛」狀態，意即依每個月 500 億美元的進度穩定進行。不過在本月會議之後，這輛飛機不但已經交給駕駛員操作，而且還準備著陸。

聯準會：利率才是主要政策工具

聯準會週三發布了一份新的聲明，澄清了他們對減少資產負債表的看法，表示他們依據「迄今為止的經驗，進行廣泛及徹底地審議」後，認為資產負債表的調整固然重要，但另一方面，它只是一項政策的補充性做法。

聲明指出，委員會繼續將聯邦基金利率目標範圍的變化，視為調整貨幣政策立場的主要手段，資產負債表計畫的變化，可能成為一項政策工具，但它現在不是主要的部分。

鮑爾隨後在記者會上進一步說，「委員會正在評估停止縮表的合適時間」，並將在「未來的會議中」敲定計畫，縮表可能較預期提早結束。

鮑爾未曾公開聯準會縮表的目標，但根據過去官員的暗示，聯準會希望壓低到 3 兆美元之內。在過去 1 年多的縮表過程，聯準會的資產負債表規模，已經由 4.5 兆美元左右，降至約 4.1 兆美元。

6 個月內政策大轉向

對比去年 12 月的說法，聯準會認為縮表遠遠還未完成，現在鮑爾承認縮表很快就會結束。這是短時間內的重大改變，具體影響尚不清楚。

野村美洲固定收益戰略主管 George Goncalves 表示，這是個分水嶺時刻，在 6 週內聯準會做了 180 度的政策改變，主因可能是市場在 12 月遭到拋售，收緊了金融環境，或者聯準會擔心經濟可能因為貿易戰升級而受到打擊。

鮑爾週三強調，政策調整與經濟情況無關，主要是為了應對金融系統自金融危機後的演變。

Janney Capital Management 首席固定收益策略師 Guy LeBas 表示，投資人很可能受到聯準會「靈活調整」的鼓舞，聯準會恐怕永遠不可能將資產負債表降到 3 兆美元以下。