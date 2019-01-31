〈Fed唱鴿〉非關川普！鮑爾：升息理由轉弱 Fed有耐心

鉅亨網編譯許家華 2019年1月31號4點49分

美 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三發布最強聲明，稱 Fed 已經改變升息的看法。

在 FOMC 結束會議後的新聞發布會上，鮑爾表示，「升息理由已經有一些轉弱。」

FOMC 決議維持基準利率目標在 2.25% 至 2.5% 不變，此外，該委員會也誓言採取「有耐心」的方式來升息。鮑爾補充，該基金利率介於「委員會的」中性利率範圍估計，這是 Fed 的關鍵指標之一。

鮑爾的升息立場不斷演進，近幾個月一直讓市場揣揣不安，他先前曾稱他相信 Fed 將持續升息，直到至少找到中性範圍。

「我要先看到需求，才會進一步升息。」鮑爾週三補充，通膨將是關鍵。

Fed 也關心地緣政治問題，例如現行的脫歐談判以及中國經濟成長放緩，但他沒有提到任何關於美政府停工的事情，委員會的聲明稿也沒有。

目前的情況是，鮑爾稱委員會在再次升息前，可以花上一段時間慢慢來。自 2018 年 12 月 Fed 展開利率正常化過程以來，Fed 基準利率已經調升 8 次，且顯示今年還要再升息 2 次。

然而，期貨市場正在價格上反映「Fed 沒有進一步緊縮」，事實上也正顯示明年一整年有小小的降息機會。「FOMC 今日決定這些發展的累計效應... 未來政策變動方面來說，需要採取有耐心、靜觀其變的方式。」

此外，鮑爾也稱央行週三的利率決策並未將「政治因素」納入考量。美國川普總統曾多次攻擊 Fed 的升息政策。

「我們在意的事、Fed 真正唯一在意的事，就是為美國民眾盡忠職守並使用我們的工具。」

「我們將一直執行我們認為對的事情，絕對不會將政策因素納入考量，或者討論這些事，這不是我們工作的一部分。我們世人，會犯錯，但我們不會在品格或誠信上犯錯。」

川普屢屢抨擊鮑爾領導的 Fed，稱自己不滿意鮑爾，去年 12 月因股市廣泛大跌，傳聞川普還討論開除鮑爾的可能性。鮑爾 1 月 4 日公開表示，就算川普要求他下台，他也不會辭職。