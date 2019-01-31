「頭痛醫腳」有根據！3招鬆筋膜、強化足弓改善全身痠痛

@文／早安健康編輯部

頭痛竟要醫腳！足弓塌陷讓你全身病

低足弓或足弓塌陷、柔軟性扁平足的人，當扁平足內側塌下去，，足弓塌陷的連帶效應就像有個人在用力往下拉，一直扯到肌肉，骨盆會往前傾，裡面的肌肉也都是緊繃的，所以這個人會覺得腰很痠、挺不起來。

久站久走、下肢筋膜太緊繃、體重過重、運動不足、足弓無力，或是運動過度如慢跑過度的人，都可能導致足弓塌陷。足底筋膜炎、拇趾外翻、前掌疼痛、足跟痛、夾脛症、習慣性扭傷、疲勞性骨折、髕骨外翻、髖關節疼痛等，都和足弓問題直接相關，足弓問題可能間接造成退化性關節炎，部分脊椎側彎、高低肩也和兩邊扁平足不對稱有關係。

高低肩還會造成頭痛，頭部有些激痛點跟扁平足相關，脖子激痛很緊會傳遞疼痛，所以我們說要﹁頭痛醫腳﹂，這種頸因性頭痛去神經內科，檢查腦波通常正常，血管掃描也正常，神經外科說輕微退化不用開刀，骨科說吃吃藥就會好，最後就來復健科。我會跟患者說這和脖子跟腳都有關係，最好兩個一起治療，療效比較好，但一般還是不太容易理解。

三鐵醫師的私房撇步

五趾襪、赤腳走，讓肌肉筋膜回歸自然

1 穿五趾襪

足部筋膜的影響遍及全身，痠痛問題有 9 成來自下肢筋膜，可說健康的全身筋膜來自健康的雙腳，而讓雙腳保持健康的最簡單方法，就是穿五趾襪。

一般襪子的約束會使足部肌肉緊繃、干擾足部平衡，導致全身緊繃，對筋膜也有不良影響；五趾襪能讓足型就像打赤腳一樣自然，抓地力增加，也比較不會有拇趾外翻等腳趾變形的問題。

2 鍛鍊足底肌肉

用腳抓毛巾、夾彈珠，讓足底的小肌肉有力，就會有一個足弓的形狀，甚至有力到可以接受走路的衝擊，而不是給它一個重力就塌下去。

或是在腳底放一顆足部按摩球，加點壓力把足部緊繃筋膜按鬆，每個地方按摩 30 秒，3 到 5 分鐘就能放鬆整體足部；不過有足底筋膜炎的人，切記不要故意壓很痛的地方，過度用力壓迫反而會更嚴重發炎。

3 赤腳走路

足部有鞋子保護，就不容易長力量出來，這跟我們長期戴護腰、護膝一樣，會讓肌肉萎縮，讓身體覺得一直有東西幫助、不需要肌肉，鞋子的道理也是相同。

我建議一周一天一小時，挑一個安全合適的場地，避免堅硬的大理石或磁磚地板以免受傷，學校的 PU 跑道或泥土地、草地較佳，脫掉鞋子做一些簡單的運動，訓練足部小肌肉，培養足弓力量，漸漸地就比較不會全身腰痠背痛。

原力復健科診所

侯鐘堡 復健科醫師

來源：《早安健康》 2019 年 2 月

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