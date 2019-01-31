蘋果計劃在明年推出的新款iPhone中搭載3D AR鏡頭

據報導，知情人士表示，蘋果 (AAPL-US) 計劃最早在明年推出的 iPhone 和升級版 iPad Pro 上搭載功能更為強大的 3D 鏡頭，增進擴增實境 (AR) 的廣泛使用。

每年想辦法推陳出新的蘋果似乎開始進行 AR 技術的硬體接軌，iPhone 相機技術將從 2020 年開始變得更加先進。該公司計畫最早在 2020 年於 iPhone 和升級版 iPad Pro 上搭載 3D 相機 (TOF Camera)，預期將大大改善 iPhone 上的 AR 體驗。

目前，蘋果已在最新版的 iPhone 的前鏡頭上採用 3D 技術，但操作距離只有 25 至 50 公分，主要用於支援臉部識別系統 (Face ID)。知情人士表示，蘋果計劃在明年更新搭載範圍更廣的後鏡頭，通過與現行版本不同的雷射技術，利用雷射驅動來掃描環境，創造現實世界的立體空間，設備的掃描距離可達約 4.57 公尺 (15 英尺)。

據知情人士的說法，蘋果仍在與索尼 (6758-JP) 針對新鏡頭的測量傳感器進行商談。先前蘋果曾有計劃表示將在今年推出的高階版 iPhone 上搭載此項技術，但最終被證實計畫將會推遲。對此，知名蘋果分析師郭明錤曾表示，由於蘋果需要 5G 網路的連接、AR 眼鏡和更強大的 Apple Maps 數據庫才能真正透過 ToF 相機實現 AR 功能。

在未來，蘋果還計畫將在產品設備上搭載三鏡頭、增強版拍照工具以及性能更為強大的晶片處理器等諸多新特性。據報導，蘋果計劃在 2019 年推出一款搭載三個後置鏡頭的 iPhone，提供更創意的靈活性以及超廣角畫面。