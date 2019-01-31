〈財報〉臉書Q4財報亮眼 ARPU年增19%打敗分析師預期

臉書 (FB-US) 週三 (30 日) 公布第四季財報，營收獲利均優於預期，盤後激揚 11% 以上。活躍用戶指標也持續上升，但速度緩慢。

財報重要數據 vs 華爾街預期

EPS：年增 65% 至 2.38 美元 vs. 2.19 美元 (Refinitiv 共識預期)

營收：年增 30.4% 至 169.1 億美元 vs. 163.9 億美元 (Refinitiv 共識預期)

每日活躍用戶 (DAU)：季增 1.8%、年增 8.6% 至 15.2 億人 vs. 15.2 億人 (Refinitiv 共識預期)

每月活躍用戶 (MAU)：季增 1.8%、年增 8.6% 至 23.2 億人 vs. 23.2 億人 (Refinitiv 共識預期)

每位用戶平均營收 (ARPU)：年增 19% 至 7.37 美元 vs. 7.11 美元 (FactSet 共識預期)

第四季資本支出：43.7 億美元

2018 全年資本支出 139.2 億美元 (無論是季度或年度均較去年同期的資本支出提高近一倍。)

地區表現

所有地區的 DAU 均成長，反轉了歐洲下降趨勢以及北美高位持平趨勢。

北美地區的 MAU 仍持平，但其他地區上升，尤其以亞太地區的成長最強勁。

ARPU 高達 7.37 美元，粉碎分析師估計，季增 21%、年升 19%。

臉書不斷研發「限時動態 (Stories)」功能，這是類似 Snapchat 的照片和影視暫時分享的選擇，執行長佐克柏 (Mark Zuckerberg) 上一季時表示，「限時動態將成為比動態消息 (Feed) 更大的媒介」，並稱臉書 app 家族 (包括 WhatsApp 和 Instagram）全用戶每日發佈 10 億則以上的限時動態。

臉書週三公布，app 家族第四季全球 MAU 27 億人，較上一季 26 億人的表現提升。

臉書先前警告，由於投資研發「限時動態」可能會讓下半年的營收成長下降。第三季營收成長年率 32.9%，打破連續 12 季成長年率超過 40% 的紀錄。第四季營收 169.1 億美元，成長年率確實下滑至 30.4%。

ARPU 高達 7.37 美元，粉碎分析師估計，季增 21%、年升 19%。

臉書不斷研發「限時動態 (Stories)」功能，這是類似 Snapchat 的照片和影視暫時分享的選擇，執行長佐克柏 (Mark Zuckerberg) 上一季時表示，「限時動態將成為比動態消息 (Feed) 更大的媒介」，並稱臉書 app 家族 (包括 WhatsApp 和 Instagram）全用戶每日發佈 10 億則以上的限時動態。

臉書週三公布，app 家族第四季全球 MAU 27 億人，較上一季 26 億人的表現提升。

臉書先前警告，由於投資研發「限時動態」可能會讓下半年的營收成長下降。第三季營收成長年率 32.9%，打破連續 12 季成長年率超過 40% 的紀錄。第四季營收 169.1 億美元，成長年率確實下滑至 30.4%。

臉書一直在投資打造視頻標籤「Facebook Watch」，其長格式 Instagram 產品叫做 IGTV，及其 Craigslist 競爭對手 Facebook Marketplace。臉書也仍在增加投資網路安全，避免劍橋分析醜聞案重演。