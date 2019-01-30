〈年終獎金理財術〉定期定額參與股債基金投資 善用小錢與時間複利養胖資產

對於受薪階級的小資族來說，如果手頭可運用資金不多，又想要參與股債投資的話，不妨運用年終獎金，以定期定額方式參與股債基金投資，透過每個月定期定額方式，利用小錢與時間複利，慢慢養胖資產。

投資基金主要以「單筆投資」與「定期定額」兩種，理財專家建議，對於上班族來說，可透過每個月固定扣款的方式定期定額的方式，挑選投資標的由專業經理人幫你操盤投資，而拿到年終獎金後，建議先檢視保險、負債後，再將剩餘金額用來單筆投資。

至於 2019 年哪些區域、投資標的相對具投資價值呢？綜觀目前市場各派說法，大多數都點名看好新興市場，根據國際貨幣基金組織預估，新興市場經濟將於今年重新加速擴張，經濟成長優勢將再次受到重視，而新興市場與成熟市場經濟成長率差異在未來幾年將逐步擴大，促使資金大量流入新興市場。

施羅德投信亞股產品經理林良軍表示，去年市場下跌，讓亞洲的休閒、醫療、互聯網服務和教育等行業中，許多以國內為重點的成長型股票也出現了投資機會，此外，該地區的銀行類股亦具投資吸引力，這些公司的資產負債表強健，意味著它們將更有能力吸收損失。

另外，印度、印尼和中國等國家的國內消費和服務業成長持續，受惠此一趨勢的企業相對具投資價值，其他如在中國網路領域具技術領先地位的公司，或韓國和台灣科技硬體領域的領導品牌公司等，亦是投資聚焦的重點。

債市部分，NN 投資夥伴新興市場債券團隊主管安成凌 (Marcelo Assalin) 表示，從供給面來看，新興市場強勢貨幣債券今年發行量預估為 970 億美元，可望由 2017 年高點下降至少 40% 以上，並降至 2016 年以前的水準，供給減少有利支撐債券價格。

價值面部分，從過去經驗來看，每當新興市場強勢貨幣主權債價格到達波段低點，進場後一年內最大漲幅均可達雙位數，根據 Bloomberg 統計，去年又再度到達波段低點 96.04 元，截至去年年底，新興市場強勢貨幣主權債價格已反彈 1.66% 且持續上揚，是十年來難得的買點。

NN 投資認為，新興債市除了有價格相對便宜優勢外，目前新興市場強勢貨幣主權債指數利差高於過去十年平均約 60 個基本點，也高於近三年及近五年平均，未來利差仍有收斂空間。



