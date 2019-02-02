〈理財〉年終獎金當「意外財」亂亂花？買定期定額基金搶賺紅包錢

年終獎金該怎麼花？許多人一拿到獎金，就規劃買手機、名牌包、出國旅遊來犒賞自己的辛勞，因為多數人很容易將薪水與年終獎金做區分，將年終獎金當成是一筆「意外之財」，全部花光也無所謂。一般受薪上班族若無儲蓄及投資的習慣，很容易就成為所得重分配下的犧牲者，因此理財專家建議，留存資金占獎金或紅包的 3 成，並透過定期定額方式，投資共同基金。

第一金投信投資顧問部協理王源錦表示，基金的申購、贖回最方便，流動風險較低；同時，透過專業經理人操作，省去研究財報、選股的煩惱；基金公司每日還會提供最新淨值與投資月報等，帳戶並設有保管銀行，帳戶安全性與透明度高，適合作為一般投資人的理財規劃方式。

王源錦指出，理財方法有兩種，第一種是獎金為 10 萬元以內，建議分拆為 12 份，每月可投資金額約 8000 元，可投資 1~3 檔基金。若留存的獎金較少，如 2 萬元（每月約 1600 元），也不用煩惱，可以從薪水中提撥 1400 元，湊足 3000 元，同樣可以定期定額投資至少 1 檔基金。

以每月定期定額 3000 元為例，若能找到年化報酬率約 4~5% 的資產，透過複利效果，累計 10 年下來，也能存下約 45 萬元。如果只是存在銀行，累計 10 年約 36 萬元，兩者差距 9 萬元。

若獎金超過 10 萬元，仍可採取上述方法，或運用第二種方式：先單筆投入配息型基金，如：水電瓦斯等高股息基金、高收益債券基金，再將配息轉申購風險等級相對較高的股票型基金，藉此形成「基金養基金」的模式，逐步擴大個人資產規模。

不同年齡層 投資基金區域大不同

凱基投信總經理高子敬則針對不同年齡族群，提出理財建議，他也認為，對子女來說，理財最重要就是「長遠」，以金額來看，若每年紅包收入多達 3 萬元以上，不妨可將資金分為 12 等分，每個月定期定額投入長線趨勢強、長期潛力高的市場及產業，若金額有限，建議也可採單筆的方式進行投資。

要建議給子女的投資區域，高子敬分析，經濟前景仍長期看俏的美國、新興市場等區域型基金是最佳選擇，投資人若採取危機入市策略，逢低加碼具成長潛力標的，例如剛性需求強勁的醫療保健產業，及企業獲利表現佳的美國科技類股等，一旦市場回升，累積報酬的速度就會加快，即便市場波動劇烈，只要持續定期定額，投資標的長線看漲，投資人在低點也能持續扣款，累積報酬的目標就愈有機會達成。

至於屆齡退休或年長的父母，當過年收到子女的紅包時，高子敬建議，可將 8 成收入投資在穩健收益標的，以收息為主軸，並側重高品質息收，在布局上以美國公債及投資級債為核心，中國利率債及新興市場債為衛星，另外像是具備穩定息收的目標到期債券基金，也是股債均衡配置中看好的投資標的。

挑基金教戰 股債比也有眉角

至於怎麼挑選基金？王源錦表示，考量今年全球經濟成長放緩，但爆發全面性金融危機或經濟衰退的機率不高，對積極型的投資人來說，股票和高收益債券仍舊是不錯的選擇。如資金足夠投資多檔基金，可採取 80% 股票、20% 高收債的比例配置。

但王源錦強調，股票應該著重中長期趨勢明確的資產，如：AI 人工智慧相關、或跌破長期底部的陸股；至於高收債因為去年下跌，按過去經驗，沒有連續 2 年負報酬的紀錄，加上近期殖利率再度飆高，吸引力浮現。

穩健型投資人可考慮股債各半的作法，股票同樣要挑長期趨勢明確的資產，短期即使有波動，趨勢不變下，中長期向上的機率仍高；債券可配置投資級債或高收益債券。至於保守型投資人，股票約 20%、債券 80%。股票可考慮高股息或水電瓦斯等公用事業；債券偏好投資級債。