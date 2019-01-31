美中磋商敏感時刻 傳中國籍員工竊取蘋果商業機密投奔中企

外媒報導，蘋果硬體工程師，中國籍員工陳紀中 (暫譯; Jizhong Chen) 涉嫌為一家中國公司竊取蘋果自駕車商業機密，而遭 FBI 逮捕，這是自去年 7 月以來，蘋果發生的第二起類似案件。

事實上，白宮國家經濟會議主席庫德洛 (Larry Kudlow) 本月 4 日就開宗明義點出，蘋果技術可能遭中國竊取。

而「中國製造 2025」的重點項目之一正是自駕車，如今蘋果商業機密遭竊消息傳來，正為進行中的美中貿易談判增添變數。

根據加州聯邦法庭的刑事起訴書顯示，蘋果高層注意到已簽署保密協議的中國籍員工，陳繼忠 (Jizhong Chen) 在自駕車保密工作區多次拍照。

蘋果全球安全團隊隨後搜查該名員工的電腦，發現了自駕車項目的操作手冊、圖表和原理圖，以及在蘋果辦公室內拍攝的 100 多張照片，其中有蘋果自動駕駛汽車架構和用於自動駕駛車輛線束組裝圖。

蘋果公司表示，陳紀中所盜竊的自駕車機密資料一旦洩漏，將會極具破壞力。

隨著陳紀中之後向蘋果的中國競爭對手申請職位，其動機不言而喻。事實上，陳紀中計畫飛回中國的前一天遭 FBI 逮捕。

蘋果在一份聲明中表示：「蘋果公司非常重視保密和保護我們的智慧財產權。我們正與當局密切合作，並將所有問題呈報給 FBI。」

聯邦調查局發言人和加州北區美國檢察官辦公室的發言人均拒絕發表評論。

華裔員工竊取商業機密並非首例，早在去年 7 月就傳出蘋果前員工張曉郎 (Xiaolang Zhang) 竊取蘋果自駕車機密文件，試圖投奔中國新創公司「小鵬汽車」 (Xiaopeng Motors)。

根據蘋果內部監視器佐證，張曉郎離職前多次進出蘋果辦公室，而且使用資料庫的頻率異常增加，經調查後，張曉郎自聖荷西機場搭往中國時遭 FBI 逮捕。

美中磋商敏感前夕，智慧財產權成為磋商重點之一

美中新一輪談判週三開啟，為期兩天，美中正如火如荼地商討五項重要議題：美國要求開放中國市場、保護智慧財產權、消除網路間諜、網路竊盜、改革中國強制性技術轉讓政策等。

新一輪美中談判正如火如荼展開，美中司法角力戰不斷傳出。

週一 (28 日) 美國司法部正式起訴華為、華為子公司與其財務長孟晚舟，指控總計 23 項罪名，其中多項涉及「竊取商業機密」的相關罪名。如今又傳出蘋果中國籍員工竊取自駕車商業機密，也讓美中談判增添變數。

白宮國家經濟會議主席庫德洛。(圖：AFP)

事實上，本月 4 日白宮國家經濟會議主席庫德洛 (Larry Kudlow) 就開宗明義點出，蘋果技術可能遭中國竊取。

「中國製造 2025」的重點項目之一正是自駕車，亦顯示中國企業正將觸角深入美企，企圖竊取其的智慧財產權。

美國聯邦調查局 Christopher Wray 曾指出，中國是美國的最大威脅，中國透過間諜盜取知識財產權、進行網路攻擊、竊取商業機密，幾乎無所不偷。

蘋果自動駕駛發展至今仍是個謎，該公司最初致力於開發一款功能齊全的電動汽車，但後來將研發方向轉向到軟體平台開發，並在加州道路上測試。最近，儘管泰坦計畫團隊遭到裁撤 (200 多名員工)，但自駕車相關計畫仍還在進行。