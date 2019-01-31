英國脫歐仍陷困局 歐盟表態：協議無修正空間

距離法定時限僅剩 2 個月時間，但英國脫歐依舊進展緩慢。在首相梅伊 (Theresa May) 的提議未獲議會通過之後，議會以微弱多數通過一項修正案，指示梅伊再找歐盟協商修正協議。但歐盟官員態度一致，認為沒有修正的空間。

歐盟負責脫歐談判的首席代表巴尼爾 (Michel Barnier) 週三 (30 日) 表示，先前的協議內容是最務實的，能解決愛爾蘭邊境問題的方案，也是協議中重要的組成部分，沒有再談的必要。

最後一刻的不確定性，使外界再次懷疑，英國是否能在 3 月 29 日有序脫歐，或者以無協議脫歐、延遲脫歐、甚至繼續留歐，來結束當前的困局。

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 表示，「無協議脫歐」的可能性已上升，匯市交易員也持此看法，英鎊兌美元來到 1.3070 美元附近，比週二英國議會表決前貶值 0.01 美元。

歐盟認為，梅伊將利用「無協議脫歐」的隱晦威脅，尋求與歐盟其他 27 國達成協議，但不會因此而改變協議內容。

在英國議會的新決定後，歐洲聯盟輪值主席 Donald Tusk 與梅伊進行了 45 分鐘的「坦率」交流，Tusk 強調，應由梅伊向歐盟拿出一份提議，讓歐盟相信這份提議能夠得到英國議會的多數支持。

Tusk 在推特上表示，脫歐協議不能重新協商。「昨天，我們知道了英國不想要什麼，但我們仍不清楚英國到底想要什麼。」

高盛將無協議脫歐的機率從 10% 上調至 15%，延後脫歐的機率仍為 50%，取消退歐的機率則從 40% 下修為 35%。