〈美國劍指華為〉詐欺、竊密風起雲湧 美向華為、孟晚舟起訴 23 項罪名

美國司法部週一 (28 日) 正式向華為與其財務長孟晚舟提起總計 23 項的刑事指控，與此同時，美國司法部亦正式向加拿大政府要求引渡孟晚舟。

美國代理司法部長 Matthew Whitaker 發表聲明提出，當局正式對華為涉及兩起主要案件提起刑事訴訟。23 項的刑事指控中有 13 項主要是針對華為財務長孟晚舟與 3 家華為子公司，罪名包括電匯詐騙、詐欺銀行、妨礙司法公正、洗錢，與受制裁伊朗進行業務。

財務長孟晚舟涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁。(圖：AFP)

另外 10 項則是針對 Skycom Technologies 和 Huawei Device USA Inc 等華為 2 家子公司涉嫌竊取跨國電信公司 T-Mobile 的 Tappy 機器人商業機密、違反保密協議、盜用 T-Mobile 電信技術製造智慧型手機。

美國國土安全局長 Kirstjen Nielsen 稱：「華為破壞了美國對伊朗的制裁，實施損害美國國安的計劃。」

根據 FBI 取得的華為內部電子郵件顯示，2013 年 7 月開始，華為根據員工從世界各地其他公司竊取的機密資訊價值，向員工發放獎金。

早前針對華為涉嫌盜竊的民事案件中，華為表示該機器人技術是常識，並沒有竊取 T-Mobile 的商業機密。

與此同時，30 日引渡期限將至，美國司法部正式向加國提出引渡孟晚舟。

然而，美中新一輪談判即將展開，中國國務院副總理劉鶴，將於 1 月 30 日至 31 日率團赴華府磋商，如今卻傳出美方劍指華為的消息，也恐讓美中談判敏感性提高。

白宮發言人 Sarah Sanders 受訪時稱，美國起訴華為與美中貿易談判完全是兩個個別獨立的事件。

華為是全球最大的電信設備製造商，也是全球第二大智慧手機製造商，長期以來身陷商業機密竊盜與間諜風波，川普政府目前正大力追查中國企業竊取智慧財產和強制技術轉讓的案件。

Matthew Whitaker 疾呼：「中國必須讓中國企業與其公民遵循法律。」