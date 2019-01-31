〈Fed唱鴿〉Fed週三決議維持利率不變 聲明全文

自聯邦公開市場委員會 (FOMC) 12 月會議後接獲的訊息顯示，勞工市場持續走強，經濟活動一直以穩固的速度上升。 一般而言，近幾個月，就業成長強勁，失業率依舊偏低。家庭支出持續強勁成長，企業固定投資由年初的快速成長轉為溫和。以 12 個月為基準，整體通貨膨脹與扣除食品與能源後的通貨膨脹仍接近 2%。雖然近幾個月，以市場為基準衡量的通貨膨脹率已見走低，但根據調查衡量的長期通貨膨脹預期則少有變動。

為符合法定任務，委員會尋求促進最大就業與物價穩定。為支持這些目標，委員會決議維持聯邦基金利率目標範圍於 2.25% 到 2.5%。委員會依舊認為經濟活動持續擴張，強勁的勞工市場情況，與接近委員會 2% 對稱性目標的通貨膨脹，是最有可能的結果。基於全球經濟與金融發展，及通貨膨脹壓力偏低，委員會在決定未來該如何調整聯邦基金利率目標，才可能較適合支持這些結果時，將會具有耐心。

在決定未來調整聯邦基金利率目標範圍的時機與幅度方面，委員會將評估與最大就業目標及 2% 對稱通貨膨脹目標有關的已實現與預期的經濟情況。這項評估將考量廣泛訊息，包括勞工市場情況數據，通貨膨脹壓力與通貨膨脹預期指標，及金融與國際發展的數據。