〈年終獎金理財術〉年終三分法+存本取息法 養大年終獎金

迎接歲末年終，忙著辦年貨、大掃除、換新鈔之際，也別忘了可以好好規劃自己的年終獎金，銀行業者建議可以「年終三分法」將年終獎金平均分成三份，做好資金管理，其中，核心配置可以選擇具備「存本取息」概念的基金和保單投資。

台北富邦銀行表示，年終獎金落袋，不論領多少，都應將這筆錢做適當的分配和規劃，所謂「年終三分法」，就是將年終獎金平均分成三包，一包用來優先償還高利率債務；一包用來理財累積財富，無論保險、基金、美金定存，在年末都有很多限時加碼的優惠，可以趁此好時機投資，掌握紅包行情；還有一包用來犒賞自己或支應年節期間的支出。

其中，投資理財部分，北富銀表示，調查發現，有超過 6 成的男性選擇股票作為投資理財工具；女性則以保險商品居多。

北富銀執行副總郭倍廷建議，今年投資環境起伏大，控制風險會比追求報酬率更重要，最好能慎選「穩健型」的投資工具做為理財規劃核心。例如核心配置可以選擇配息型基金、分期還本儲蓄型保單或定期配息投資型保單，這三類型商品都具備「存本取息」概念，可以像包租公一般每期固定領回收益，既能分擔眼前的固定開銷，也能做為未來的退休準備，一舉兩得。

至於主要擔負家計的青壯族群，郭倍廷建議，可考慮投資「分期還本儲蓄型保險」，此類產品包含壽險功能，能在理財同時給予家人一定保障，且還本金額穩定，不必擔心淨值高低或配息不穩而影響開銷分配，分期繳費還能有效分散保費壓力，特別適合上有老下有小的三明治族。

國泰世華銀行投資研究團隊也分析，2019 年全球經濟成長預估將較去年放緩，金融資產波動開始揚升，市場將邁入「溫經濟、盪金融」時代，未來政策紅利也許將短暫推升股市，然而長線經濟終將面臨放緩著陸的風險。

國泰世華銀行投資研究團隊表示，面對金融市場可能吹起的逆風，有投資習慣的民眾可以趁股市回彈之際，逢高減碼風險性資產，股市震盪稍弱時，亦不失為長線定期定額的布局良機，以持盈保泰的策略打理年終紅包。

若是要規劃穩定現金流的儲蓄計畫，國泰世華銀行建議，可善用利率變動型年金保險，選擇一次給付或每年分期給付，聰明累積資產。