基金開箱文》野村（愛爾蘭）美國高收益債券基金透析

基金投資有一種特別的現象－表現較優異的基金，會吸引大部分的資金，而表現較差的管理規模則較容易漸漸萎縮。過往幾年，整體美國高收益債券基金主動管理規模逐漸下滑，但「野村（愛爾蘭）美國高收益債券基金」的管理規模卻逆勢成長，是什麼樣的魔力讓它如此受到青睞？此時的時間點，此檔基金還適不適合持續投入？本篇開箱文帶你一探究竟。

1. 績效比一比：夏普值（報酬風險比）最優

首先，績效對於投資人來說絕對是最重要的，所以用基金績效來一決基金好壞是最乾脆的。雖然此檔基金在海外成立時間很早（2009 年），但在台灣可供一般投資人申購的類別成立期間較短，所以能比較的期間較短。如果以三年績效（最長可比區間）來看，此檔績效表現亮眼，但短期績效只與平均水準相近。

美國高收益債券基金，累積績效比較表：

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，以美元計算至 2019/1/29，同類組為晨星境外美國高收益債券組別，不包含僅供機構法人申購級別。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

只追求絕對報酬其實是不夠的，因為有可能在擁有優異表現的同時，基金波動卻超高。一檔基金如果波動過高，容易導致投資人無法長期持有。所以，檢視同時考量報酬和風險的夏普值，是非常必要的。在同類基金中，野村（愛爾蘭）美國高收益債券的三年夏普值最高，這樣相對優異的表現是如何達到的？這就要透過第二點的基金布局來剖析了。

同類基金三年夏普值（年化）比較：

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，以美元計算至 2019/1/29，同類組為晨星境外美國高收益債券組別，不包含僅供機構法人申購級別。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 持有債券比一比：買得便宜，可以提高潛在報酬

相較於股票基金，投資債券基金較容易理解，在債券沒有違約的前提之下，若債券價格越便宜，代表未來潛在的報酬越高，這點可以透過基金平均到期殖利率探出端倪。另外，同樣也很重要的是關注基金整體對於利率的敏感程度，若存續期間較高，則對利率升降較為敏感。

野村（愛爾蘭）美國高收益債券基金持有的債券當中，平均到期殖利率較高，且調整過後的存續期間較短，意味著基金未來的潛在報酬機會較高，且不易受到利率變化影響。

持有債券比一比：

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，以美元計算至 2019/1/29，同類組為晨星境外美國高收益債券組別，不包含僅供機構法人申購級別。－表示基金資料在晨星資料庫中為空值。

以債券的質量來看，此檔基金在較低評級債券的配置沒有特別多或少，但以行業別來看配置較高比重在能源產業，這也解釋了為什麼此檔基金近期績效相對弱勢的原因。該檔基金同時持有的債券數量較多，單一公司風險對基金的影響也會相對下降。

持有債券比一比：

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，以美元計算至 2019/1/29，同類組為晨星境外美國高收益債券組別，不包含僅供機構法人申購級別。

持有債券數目比一比：

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，以美元計算至 2019/1/29，同類組為晨星境外美國高收益債券組別，不包含僅供機構法人申購級別。

3. 配息比一比：排名第四名

買高收益債很少投資人不在意配息率，此檔基金的配息率排名居第四名。相較同類平均（僅列出各基金最高配息的級別）的 6.59% 多出了 1%，對於喜歡配息率的投資人很有吸引力。但仍要提醒投資人注意高配息是否會拖累基金整體表現，在同樣是年化配息率高於 7% 的前四名基金中，野村（愛爾蘭）美國高收益債券的含息總報酬不算差，且以整體類別來看，此檔基金的一年含息總報酬也僅略低於類組平均的 - 1.30%。

近一年平均配息率及含息總報酬：

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，以美元計算至 2019/1/29，同類組為晨星境外美國高收益債券組別，不包含僅供機構法人申購級別。僅列示出同系列基金中，最高配息的股份類別。

鉅亨點評

野村（愛爾蘭）美國高收益債券基金兼具風險、報酬及配息需求，不論是考量報酬與風險的比率的三年年化夏普值是同類組最高，目前基金持有的債券，較同類組基金更具備上漲的潛力，而且基金持有項目較分散，可令基金績效受單一公司影響的程度下降，即使近期績效受到油價回檔拖累，仍不失為投資美國高收益債券的長期好選擇。

鉅亨精選基金：

>> 野村基金 (愛爾蘭系列)- 美國高收益債券基金 (TD 美元類股)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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