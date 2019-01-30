【華冠投顧】估掰狗年，展望豬年



# 大盤短評：進入週線 B 波，多方防守看 9918，年假期間關注國際消息發展。

#盤勢分析

狗年封關，準備迎來豬年，回顧去年大區間盤整了三個季度後 10 月走出崩盤走勢，電子領頭殺盤，對許多投資人都是惡夢的一個月，因此基本上去年績效如果是正的，至少贏 80% 的人，而展望明年，在各項經濟數據預期都轉差的狀況下，近兩個月卻有打出底部的跡象，儘管從周線圖上看來盤勢還是空頭，與日線底部幾乎完成形成強烈的矛盾，因此估計年後回來後一整年的行情就多方思考，是有可能走 2015Q4~ 到 2016Q3 的大區間震盪打底格局，而就空思考來說，則是關注半年線的反壓是否有效，若半年線無法站穩才會有再破底的可能，另外若出現黑天鵝導致國際間骨牌效應才有可能走出中長空的可能。

#類股方面，沒意外豬年的上半年會是缺題材的行情，大多數目光都集中在 5G 身上，當然也的確 5G 是很大的商機，但也因為這樣很多 5G 概念股已經大漲一波，但是仍然可以持續留意 2345 智邦、3596 智易等等的強勢股，另外就是人工智慧題材，則可以留意相關的 IC 設計股，例如 3035 智原、3443 創意、3661 世芯 - KY 等等，當然車用相關的 IC 設計以及電池、零組件也是一個重點，而通常大盤沒主流時，生技往往也會扮演多頭要角，大家可以多注意。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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