【華冠投顧】台股封關小紅作收!祝大家金豬年新年快樂!



武傑關注個股: 4994 傳奇、6533 晶心科、3661 世芯 KY、5371 中光電、2327 國巨。

台股盤勢分析: 金豬報喜

台股封關日，加權指數早盤小跌 - 15 點開出，在台積電的壓抑下，上半場指數平盤下狹幅震盪；11 點過後，指數快速拉抬，可惜追價力道有限，終場小漲 + 0.67 點作收，收在 9932 點，成交量 991 億。

台股正式休市!! 今年九天連假，再加上股市提前封關；接下來整整有 11 天的時間，台北股市最長的一次休息。而對於今年『元月行情』，相信只要有積極作多的投資朋友，應該都有不錯的大紅包。雖然在休假期間，國際情際應該還是『多空交戰』；但是從台股的籌碼結構來看，基本上… 武傑給大家的建議依舊是『作多是唯一的方向』!! 外資的期貨多單，讓這顆『老鼠屎』不會再影響台股；再加上黑手心態偏多，特別是中、小型股的『復仇之戰』，預料『金豬年』會有一個好的開始。

總之，『元月行情』就是一個『軋空手』的結構；這樣的結構… 未來一定是等到『散戶大軍』回流，才是壓力的開始。『金豬年』… 武傑先預估投資朋友心想事成、諸事大吉、賺漲停、賺不停。

◆今天盤面上個股:

◇強勢的個股有:

3363 上詮、1472 三洋紡、1569 濱川、3583 辛耘、4927 泰鼎 KY、6166 凌華… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

◇弱勢股方面:

2409 友達、1201 味全、2303 聯電、3708 上緯投、6643M31、6412 群電… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

