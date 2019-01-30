【華冠投顧】休市期間，國際局勢動盪，台股開紅盤日，往下帶動機率增

目前市場矚目焦點置於本周四，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 之利率決議，日期為 01/31 台北時間凌晨 03：00。市場估美聯儲本月依然維持原先利率水位不變，而市場關注的重心在於主席鮑威爾是否暗示，2019 年將暫停緊縮政策。

接著重頭戲，就是本周五 02/01 即將發布的就業數據，美國 1 月季調後非農就業人口變動，本次預期值 16.3 萬人，遠低於前值 31.2。

03 道瓊，目前位居高位區徘徊；後市暫觀測下方初步支撐關卡 24300-24150 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增強。

另外，市場密切關注，今、明二天的中美貿易談判之後續進展，續鎖定相關消息。

而週一美國司法部，宣布對華為首席財務長孟晚舟的指控，聲稱即將向加拿大提出引渡請求。而中國外交部發言人耿爽表示，中方希望美國立即撤銷對孟晚舟的逮捕令。其後續消息將可能引動未來一周國際股市波動，續鎖定。

台股在今日封關之後，後續七個交易日國際股市的動向將引動著 02/11 台股開紅盤日的趨勢。依目前情勢觀之，這段時間國際股市仍有往下帶動之機。02 加權，後市續觀測下方 9810-9766 初步支撐區之力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增

另外，我們推薦給您的標的，無論是短、長線之交易皆適宜，投資者可於低位區藉著回測之機介入。

◆近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

看長多，依據型態，上方 328.0-339.0 之反壓區若被站上，則上攻續航力增。 今日依舊在低位區徘徊，後市可關注下方支撐區，此區具再度彈升之機。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估

