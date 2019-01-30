外資搶在MSCI調整權重前布局A股 最愛這10檔個股

陸股歷經去年大跌後，今年一月外資加碼 518 億人民幣 (約 77 億美元) 買進 A 股，已創下 2016 年底以來單月買超最大量。

外資一月以來買超 A 股 ，可望創下新高。(來源：Bloomberg)

儘管去年上證指數大跌 25%、深證成指暴跌 34%，使得陸股市值蒸發 2.3 兆美元，為金融風暴 10 年來最差表現，但並未阻止外資買超 A 股的步伐，去年依舊逆勢買超 2940 億人民幣。

中金公司表示，目前陸股市場情緒改善、市值處於歷史低檔區、全球資金從部分發達市場輪動到新興市場、MSCI 全球指數有望提高 A 股權重，以及政府祭出刺激措施將帶來基本面復甦，均有望帶動陸股進一步上漲。

此外，中國一月中旬宣布提高合格境外機構投資者 (QFII) 額度至 3000 億美元及近期中美貿易談判的進展，也提高外資加碼陸股的熱情，一月以來，上證綜指和深證成指分別上漲 3.3% 及 3.2%。

外資最愛的前 10 檔陸股

彭博社列出今年以來最受外資青睞的十大個股，其中貴州茅台 (600519-CN) 高居榜首，今年以來買超 66 億人民幣；其餘前 10 大買超個股分別是：格力電器 (000651-CN)、美的集團 (000333-CN)、五糧液 (000858-CN) 及平安銀行 (000001-CN)、江蘇洋河酒廠 (002304-CN)、海康威視 (002415-CN)、興業銀行 (601166-CN)、萬科 (000002-CN)、海爾 (600690-CN)，其中高達 6 家是消費品廠商。

東吳證券首席經濟學家、前瑞信方正證券首席策略師陳李表示，市場看好 MSCI 2 月底將調高陸股權重，外資提前進行套利布局，等待調高權重的利多實現後從中獲利。

瑞銀證券首席策略師高挺也表示， MSCI 有望調高陸股權重，此題材可望成為今年全年吸引外資流入 A 股的動力。