鋰電池用印的！理光開發出新技術

日本理光 (Ricoh)(7752-JP) 在 29 日的發表中指出，該公司開發出全球第一個利用噴墨技術來製造鋰電池的方式。利用這項技術，可以製作出各種形狀的鋰電池。鋰電池主要由正負電極和隔板所構成，將這些組件的材料墨水化，運用噴墨技術，可在特定的位置，使用數位印刷技術，製作出各式形狀的鋰電池。由於這樣的特徵，未來可讓 IoT 裝置或穿戴裝置，在設計上更有彈性。

為迎接 IoT 時代的來臨，還有穿戴裝置的普及，在各式各樣的裝置上都需要尺寸適合的電池。在過去，由於電池的大小及形狀，各式裝置的設計與性能，也都受到了限制。理光所開發出的這項技術，可在特定的位置，將電池材料印刷在上頭，並大幅提升了鋰電池的數位印刷技術。未來的目標，是發展出直接在裝置上印刷出鋰電池的生產技術。

從 2019 年度開始，理光將向電池製造商提供使用這項技術所製造出的電池材料，以及與這項技術相關的數位製造提案。

這項新技術，也將於 2019 年 1 月 30 日 – 2 月 1 日，在東京「Tokyo Big Sight」的「nano tech 2019 第 18 屆 國際 Nano Technology 總合展 / 印刷會議」中展出。

理光在 2018 年 2 月所發表的成長戰略「挑戰」中提到，該公司將追求印刷技術的可能性，並藉此擴大客戶群。在印刷技術上擁有 40 年以上歷史，在辦公室使用的印刷設備外，今後將在商用印刷、產業印刷，以及衣 / 食 / 住等領域上展開市場。從文件的「表示印刷」，擴展到結合材料與製程的「機能印刷」。

理光 (7752-JP) 今 (30) 日在東京股市的表現，下跌 1.55% 股價 1145 日圓。