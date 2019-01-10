LG化學將斥資10.7億美元擴建中國地區電池廠

據外電報導，南韓第一大化學廠 LG 化學 (051910-KR) 於週四 (10 日) 表示，將對中國地區的工廠進行新的投資，以增加輕型電動汽車、電動工具和無線清潔器的袋型電池和圓柱型電池的產量。

LG 化學表示，計劃至 2020 年前投資 1.2 萬億韓元 (10.7 億美元) 擴建中國地區的兩座電池廠，以滿足不斷增長的全球需求，新增產能規模預期可供應 50 萬台電動車所需。

該公司在一份聲明中表示，根據投資計劃，LG 化學將在南京的一家電動汽車電池廠和一家小型電池廠分別投入 6000 億韓元進行擴增。

目前，LG 化學在韓國、歐洲、中國和北美地區皆擁有電池廠。去年 10 月份，這家韓國電池製造商宣布一系列投資計劃以擴大生產，並計畫到 2023 年止投資約 2 兆韓元在中國的南京地區建設第二家電動汽車電池廠。

據先前報導，中國政府為了促進電動車 (EV) 等新能源車的發展和普及，開始放寬對外資的相關法規。日韓電池廠認為中國地區訂單可望進一步成長，因此陸續計劃對中國車用電池市場進行產能擴增，以角逐市佔率。

據數據顯示，2018 年 1 月至 10 月期間，中國地區新能源汽車的銷售量為 72.6 萬台，較去年同期上升 91%。雖然目前中國地區新能源汽車占整體新車銷售量只有 3% ，不過根據研究顯示，至 2030 年，這個占比將超過 30%。

從全球車用鋰離子電池市場來看，預估至 2025 年，該市場的規模將增長至 214.5GWh，較 2017 年成長 274%。其中， 電動車用市場預期將較 2017 年成長 267% 達到 185.6GWh。