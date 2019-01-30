索尼推AI深度學習應用 首先瞄準金融及不動產業

日本索尼集團 (6758-JP) 旗下子公司，索尼不動產 (Sony Real Estate) 在 30 日發表，該公司 2018 年 10 月所成立的 AI 相關業務子公司「SRE AI Partners」，已經向不動產業者及金融業者提供 AI 服務。「SRE AI Partners」所屬的官方服務網站，也於 30 日上線，正式展開服務。

索尼不動產在公司本身所提供的服務，以及與日本 Yahoo! 共同營運的不動產服務「Ouchi Direct」為中心，積極運用該公司的 AI 技術「不動產價格估算引擎」。「SRE AI Partners」設立的目的，就是要把觸角擴及其他產業，積極的向其他業界提供 AI 服務。

索尼不動產的「不動產價格估算引擎」，是運用深度學習 (Deep Learning) 技術，將該公司在不動產估價方面的專業，及不動產買賣上的知識投入其中，所開發出的機器學習 (Machine Learning) 方案。在不動產買賣的實際成交價格估算上，一直有著極高的準確度。由於這項技術的應用面很廣，「SRE AI Partners」為了讓 AI 技術可以泛用化，將推廣到各式各樣的範疇。這些 AI 技術除了在索尼集團內部持續的進行相關合作開發，今後與索尼的研發部門之間，也會就技術及 AI 工程師之間進行更頻繁的交流。也藉此提升技術和服務水準。

「SRE AI Partners」在金融業界方面，已經開始提供「AI 不動產估算工具」。透過這項解決方案的提供，將機器學習與金融、不動產等實際業務作連結，實現「FinTech」(金融科技) 和「RET」(Real Estate Technology，不動產科技) 的合作。

索尼 (6758-JP) 今 (30) 日在東京股市表現，下跌 1.27% 股價 5281 日圓。