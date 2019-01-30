2018 鉅亨網投資人最關注的前5檔個股，第一名果然是這支

2018 是股市動盪的一年。

這一年，我們一同見證了首次萬點周年、股市跌破萬點、外資終結連 6 年買超紀錄... 等等一系列的事件。這段日子裡，有個地方聚集了一群投資人，每天交流台股大小事，成為鉅亨會員們交流投資心得、管理標的資訊的主要工具，也就是鉅亨網 2016 年推出的股市 Talk。

在這一年的時間

大家一共寫了 985852 條討論

累計 2866 萬個字

相當於 358 本的 300 頁暢銷書

共有 4181 個會員在股市 Talk 中發表自己的見解

其中有 1421 檔股票被提及

在農曆年前夕

我們想跟你分享這 5 檔最常被提起的標的

看看你是否記得，這幾檔個股創下的各種紀錄。

第五名：中美晶 -> 被提及 2265 次

去年全球矽晶圓市場持續供不應求，在缺貨潮持續之下，產品價格不斷調漲，中美晶 (5483-TW) 母以子貴，持股 50.84% 的子公司環球晶 (6488-TW) 營收屢屢創高，在環球晶的亮眼表現帶動下，得以免於去年太陽能產業普遍遭到中國六一新政重擊的命運，且全年營收更以 692 億元寫下新高紀錄。

即便去年第 4 季打掉多晶矽晶圓舊切片機與較舊的多晶電池等設備，認列資產減損 22.67 億元，中美晶去年全年仍可望獲利，在折舊攤提後，重新輕裝上陣。

此外，中美晶董事會去年 6 月通過投資台特化，投入 9.9 億元資金，取得台特化 30.93% 股權，成為其最大股東，台特化為半導體關鍵化學材料矽乙烷及矽丙烷公司，由於半導體高階製程才會應用到矽乙烷與矽丙烷，被視為「明日事業」，目前已通過國內半導體大廠認證，營運成長空間可期，將成為中美晶的第三隻腳，可望在 2 至 3 年後成長茁壯。

中美晶 2018 年 週 K 線走勢圖

第四名：上銀 -> 被提及 2491 次

上銀 (2049-TW) 去年受惠產業對智慧製造需求熱絡，雖然擴充的產能持續開出，但在手訂單仍大於產能，帶動去年上半年營收頻創高，7 月營收攀峰、改寫歷史新高紀錄，第 3 季獲利更是年增近 1.4 倍，每股純益也改寫新猷、達到 5.94 元，光是前 3 季就大賺約 1.5 個股本。

不過，去年第 4 季起，受到美中貿易戰影響，市場針對工具機產業後市的雜音頻傳，上銀董事長卓永財也在去年 10 月底的法說會上，對第 4 季釋出相對保守展望，並預告去年第 4 季至今年第 1 季為工具機產業重要的觀察期。

從去年第 4 季的營收表現來看，上銀確實受到美中貿易戰影響，由於市場氣氛轉趨保守，中國市場接單因此趨緩，營收雖季減 19%，仍較去年同期成長近 1 成，並維持在相對高檔水準，全年營收雖未能站上市場預期的 300 億元大關，但仍以 293 億元寫下新猷。

上銀 2018 年 週 K 線走勢圖

第三名：中裕 -> 被提及 2797 次

中裕 (4147-TW) 為新藥製造公司，旗下主要產品為抗愛滋病新藥 TROGARZO(TB-355) 靜脈注射型，去年由於愛滋病新藥在美國上市，除被納入聯邦愛滋病用藥指南，更進一步取得 J-Code，正式納入美國公私醫藥保健制度。

中裕 TROGARZO 是近 10 年來第一個愛滋病新藥，依照美國上市後每個月使用人數持續增加來看，成效頗豐，在新藥利多加持下，加上去年下半年盤勢不佳，資金往生技股流竄，股價與市場討論度攀高。

中預的 TB-355 已取得美國 FDA 藥證，接下來還將有 TROGARZO 肌肉注射劑型在美國與歐洲認證中，預計通過認證後可進入歐洲市場，最快 2020 年可開賣並挹注營收。

中裕 2018 年 週 K 線走勢圖

第二名：華新科 -> 被提及 3354 次

華新科 (2492-TW) 去年前 3 季受惠積層陶瓷電容 (MLCC)、晶片電阻 (R-chip) 價格走揚，營運繳出佳績，股價上半年飆漲 368%，來到 491.5 元的歷史高點，不過因為美中貿易戰影響，終端需求不如預期，中下游客戶庫存增加，導致營運動能放緩，下半年起股價高點回落，去年封關以 154 元作收，重挫近 7 成。

華新科去年 7 月初來到 491.5 元的歷史高價，以前年收盤計算，半年多的時間，股價就飆漲 368%，不過好景不常，市場陸續傳出被動元件需求放緩、價格下跌等消息，華新科股價也提前反應，從高點開始回落。

雖然期間華新科陸續公布去年前 3 季賺逾 3 個股本、前 10 月每股純益已達 35.52 元，但因為第 4 季淡季來臨，營收逐月遞減，加上市場擔憂美中貿易戰影響，被動元件需求到今年將持續放緩，股價仍無法止跌，去年封關以 154 元作收，半年內股價從高點修正近 7 成。

華新科去年 4 季營收 118.36 億元，季減 24.4%、年增 98.3%，去年全年營收 478.27 億元，年增 121%。

華新科 2018 年週 K 線走勢圖

冠軍：國巨 -> 被提及次數遠高過第二名，7221 次

去年是被動元件的好年，國巨 (2327-TW) 與華新科相同，受惠被動元件量價齊揚帶動，營收、獲利衝高，國巨股價更一度登上 1310 的天價，僅次大立光成為股后，但隨著需求放緩、庫存攀升、價格鬆動，加上國安基金出場、董座陳泰銘前妻出脫持股等利空消息紛沓，股價腰斬再腰斬，去年封關價 319 元，較前年下跌近 1 成。

國巨董事長陳泰銘在去年 8 月時親上火線開法說，重申看好今、明年日商將陸續退出常規型的市場，有助被動元件中長期展望需求，並與總經理張綺雯以實際行動同步增加持股，盼穩多方信心，但市場仍不買單，預期整體市況將逐步修正。

去年 9 月時，被動元件市場翻轉，國巨單月營收出現月減情形，加劇股價跌勢，9、10 月連 2 個月營收跌幅逾 3 成。

國巨 2018 年 週 K 線走勢圖

2019 會怎麼樣呢?

其實我們也不知道，但有句諺語說：

一個人走的快，一群人走得遠。

股市 Talk 能讓你與一群人一起交流想法的地方，在投資的路上走得更遠。

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