今年首波赴日賞屋熱春節起跑 神戶也成熱區

春節連續假期到 4 月春假連假，是國人赴海外旅遊或是國外置產的首波重點期間，信義房屋 (9940-TW) 旗下日本信義社長何偉宏預估，延續去年帶看客戶組數年增幅達 5% 熱度，春節假期將是今年首波看屋高峰，預估帶客戶數將達到平日的 2 倍，東京、大阪及京都是主要範圍，近期也新增神戶也為熱區。

何偉宏觀察，2018 年東京都與大阪市不動產交易熱絡，加上今年 10 月消費稅將調升至 10%，2020 年舉辦的東京奧運也進入倒數階段，顯見日本政府經濟策略調整、投資開發案及國際賽事舉辦，都將驅使觀望中的客戶付諸行動，預期這波赴日賞屋熱潮，可望搭著接下來的櫻花季延續至春假。

據日本政府觀光局統計，去年赴日旅遊的台灣旅客高達 480 萬人次，顯見國人對日本的熱愛，今年農曆春節假期長達 9 天，日本信義以 9 年來的觀察分析，連續假期是赴日賞屋的旺季，以東京、大阪及京都為主要範圍，而近期神戶地區也受到歡迎。

日本東京奧運舉辦已進入倒數、大阪將於今年 6 月舉行 G20 高峰會以及 2025 年世界博覽會，這些大規模的國際盛事吸引人潮、也帶來錢潮，都是促進日本經濟持續活絡的動力。何偉宏指出，包括在東京及大阪都有大型開發案持續進行、日本政府的貨幣寬鬆政策、負利率環境等，都是帶動日本不動產投資繼續升溫的因素，而今年 10 月日本消費稅將調升至 10%，也驅使正在觀望的客戶提早付諸行動。

由於日本政府在政策與稅率上對外國投資人並無特別限制，且法規透明、市場制度健全，出現買賣糾紛的機率較低，讓投資人相對安心，何偉宏指出，這也是台灣客戶選擇赴日置產的主因。但海外不動產交易首重安全，事前對赴日置產的流程、規定、市場狀況建立基本且正確認識。