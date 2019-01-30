淡水河谷意外拉抬疲軟的BDI？中航這樣解釋

散裝市場近來不平靜，由於適逢淡季，波羅的海綜合指數 (BDI) 最新報價創 2017 年 2 月下旬以來新低，不過，巴西淡水河谷公司 (Vale) 礦場潰堤，激勵鐵礦砂現貨價格飆上每噸 78.8 美元，是去年 3 月來最高，究竟散裝航運景氣接下來怎麼走，國內大型散裝航商中航 (2612-TW) 總經理洪順地表示，最新掌握的消息是，淡水河谷的意外對整體運量沒有明顯影響，短期內因預期因素拉貨，礦砂價格一定會漲，但長期影響不大。

BDI 指數最新來到 797 點，單日續跌超過 6%，一周以來跌幅已達 23%，是 2017 年 2 月下旬以來新低，然而，在淡水河谷公司的意外之下，鐵礦砂現貨價格創近 1 年新高價位，市場都在看 BDI 指數能否因此扭轉？

洪順地指出，目前掌握的最新訊息是，淡水河谷發生意外會造成產量些許減少，但從整個巴西出來的貨量不會減，公司暫無對運量改變的預期，至於短期鐵礦砂價格漲，主要是心理預期因素，長期價格還是穩定。

近一個月來，BDI 指數持續走弱，洪順地說明，一般在農曆年前後，BDI 通常處在低檔狀態，隨著今年老舊船舶持續淘汰，整體供需結構將更趨於健康，腸線散裝市場可偏向樂觀看待。

法人指出，這次事故礦區產量占淡水河谷整體產量僅約 2.1%，比重並不高，對於市場短期供應影響不大，且目前鐵礦砂仍處供過於求狀態，這波上漲的趨勢應不會太長。