盤前財經大事搶先讀2019年1月30日

今日操盤前瞻

台股今日封關

美國去年第 4 季 GDP

歐元區 1 月消費者信心指數

法說會：中華電、超豐、聯發科、聯亞、大聯大、力成

股臨會：兆勁、巨虹

終止掛牌：榮化

〈友達法說〉去年 Q4 本業轉虧 全年每股仍賺 1.06 元 連 6 年獲利

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (29) 日公布去年第 4 季與全年財報，受到面板單價下滑，及顯示器等 IT 產品步入淡季影響，去年第 4 季本業轉虧，營業虧損達 14.54 億元，但業外有處分廠房與土地收益挹注，單季仍為獲利狀態。閱讀全文...

壽險業匯損可喘口氣！外匯價格準備金鬆綁 每年可多增提 43 億元

壽險業去 (2018) 年匯損金額高達 2309 億元，創下歷史新高，壽險業者之前還向金管會主委顧立雄爭取擴大外匯價格變動準備金，金管會昨 (29) 日宣布，同意當避險成本高於 2% 時，壽險業每月固定提存比率由萬分之 5，提高到萬分之 6，保險局預估，壽險業每年可多增提 43 億元，新規定明天就上路，壽險公司 1 月份提列時就適用。閱讀全文...

〈年終獎金理財術〉年終三分法 + 存本取息法 養大年終獎金

迎接歲末年終，忙著辦年貨、大掃除、換新鈔之際，也別忘了可以好好規劃自己的年終獎金，銀行業者建議可以「年終三分法」將年終獎金平均分成三份，做好資金管理，其中，核心配置可以選擇具備「存本取息」概念的基金和保單投資。閱讀全文...

有望解除關稅？美財政部長：談判桌上一切皆可能

美中新一輪談判即將展開，中國國務院副總理劉鶴將於週三 (30 日) 開始率團赴華府磋商，為期 2 天。除了美國對中國經濟結構性改革的要求外，本輪談判將涵蓋北京承諾購買更多美國商品的細節。閱讀全文...

〈財報〉蘋果 Q1 營收令人鬆口氣 盤後樂漲 6%

蘋果 (AAPL-US) 週二 (29 日) 盤後公布第一財季 (12 月止) 財報，大致符合預期，iPhone 營收僅略低預期。蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 先前已打預防針，讓市場反應財報恐遜於預期。蘋果財報向來以第一財季的結果最高。閱讀全文...



