有望解除關稅？美財政部長：談判桌上一切皆可能

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 接受外媒採訪時提到，若中國能提供足夠的貿易優惠，美國政府有可能取消所有關稅。

美中新一輪談判即將展開，中國國務院副總理劉鶴將於週三 (30 日) 開始率團赴華府磋商，為期 2 天。除了美國對中國經濟結構性改革的要求外，本輪談判將涵蓋北京承諾購買更多美國商品的細節。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 接受外媒採訪時表示，若中國能提供足夠的貿易優惠，美國政府有可能取消所有關稅，談判桌上一切皆可能。

美國司法部已正式起訴中國科技巨頭華為與其財務長孟晚舟。(圖：AFP)

由於時機敏感，美國司法部正以詐欺與竊取商業機密等 23 項罪名起訴中國科技巨頭華為與其財務長孟晚舟。對此，梅努欽堅稱此案與貿易談判無關，並稱此前他並不知情這項案件。

梅努欽表示：「所以那些 (華為案) 不是貿易討論的一部分。這些是不同的問題，不應混淆。強迫技術問題是貿易討論的一部分，但任何與違反美國法律或美國製裁有關的問題都要經過一個單獨管道處理。」

屆時對華鴿派梅努欽、反中鷹派美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)、白宮貿易政策顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 將一同接見中國代表團。為了表明白宮看重此談判的重要性，川普有望於週四 (31 日) 與劉鶴會面。

川普的貿易團隊內部仍存在分歧，包括白宮鷹派人士尋求對中國更嚴厲的條款，而梅努欽與和白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 則優先考慮保護美國經濟增長。