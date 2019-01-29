永大董事會以多數決 通過日立公開收購案

電梯大廠永大 (1507-TW) 今 (29) 日晚間召開董事會，其中，僅獨立董事陳世洋持續提出異議，最終董事會以 4 比 3 的多數決，通過審委會接受日立以每股新台幣 60 元公開收購永大，但有永大小股東相當不滿，可能因此提告公司董事會成員背信。

永大主要股東日本日立集團 (Hitachi) ，去年 10 月底便在官網上公告，擬公開收購永大股權，永大也在今年 1 月 16 日公告，日本日立擬以每股現金 60 元的價格，以公開收購方式，取得永大總數約 21.66% 至 88.32% 股權，收購期間為 1 月 17 日起至 3 月 7 日止，並表示已收到台灣日立電梯擬收購永大的公開說明書及相關書件。

因此，永大日前依法成立審議委員會，並選任獨立董事廖錦玉、謝永明、陳世洋為審議委員會委員，針對公開收購說明書內容進行評估，評估結果已於昨 (28) 日出爐，其中，包括公開收購人身分與財務狀況、收購資金來源合理性，全體委員皆無異議，但陳世洋針對收購條件公平性提出異議。

而永大並於今日晚間召開董事會，討論審議委員會接受日立以每股新台幣 60 元公開收購內容，陳世洋在董事會上提出異議，包括未將永大不動產估值列入計算等，最後董事會以記名表決方式，以 4 比 3 通過接受日立收購案。

據悉，已有永大小股東對此表示不滿，不排除提告公司董事會成員背信違背職務、及未維護股東權益。

