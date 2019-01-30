〈財報〉蘋果Q1營收令人鬆口氣 盤後樂漲6%

蘋果 (AAPL-US) 週二 (29 日) 盤後公布第一財季 (12 月止) 財報，大致符合預期，iPhone 營收僅略低預期。
蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 先前已打預防針，讓市場反應財報恐遜於預期。蘋果財報向來以第一財季的結果最高。
各產品營收符合預期，蘋果盤後大漲 6% 至約莫 160 美元。
財報重要數據 vs. 華爾街預期
- EPS： 4.18 美元 vs. 4.17 美元 (Refinitiv 共識預期)
- 營收： 843 億美元 vs. 839.7 億美元 (Refinitiv 共識預期)
- iPhone 營收： 519.8 億美元 vs. 526.7 億美元 (Refinitiv 共識預期)
- 服務營收：109 億美元 vs. 108.7 億美元 (Refinitiv 共識預期)
蘋果第一財季結果以新架構呈現，公布其服務和產品部門的毛利數據，而不披露 iPhone 這一類熱門產品的單位銷售量。去年 11 月時蘋果便宣布此新財報架構，旨在將市場焦點移至不同部門和成長指標。
蘋果服務部門的營收 (含 Apple Pay、Apple Music 和 iCloud 儲存的全能類別) 達 109 億美元，年率成長 29%。
蘋果公布服務部門毛利率為 62.8%，遠高於整體業務的毛利率 (38%)。
產品營收
投資者本季對產品端的了解不多，因為蘋果不再公布 iPhone 和其他主要產品的單位銷售量，但華爾街無疑預期更溫和的產品營收成長。
蘋果上一季 iPhone 和其他產品 (如 Apple Watch、HomePod 和一些 AirPods 之類的配件) 營收年率成長僅約 30%。Mac 營收年率成長 3%、iPad 營收年減 15%。
雖然蘋果沒有公布單位銷售量，但公布營收數據符合預期。
- iPhone 營收： 519.8 億美元 vs. 526.7 億美元 (Refinitiv 共識預期)
- iPad：67.3 億美元 vs. 59 億美元 (Refinitiv 共識預期)
- Mac：74.2 億美元 vs. 74.2 億美元 (Refinitiv 共識預期)
- 穿戴式、居家和配件：73.1 億美元 vs. 73.3 億美元 (Refinitiv 共識預期)
蘋果的穿戴式、居家和配件類別 (先前稱為『其他產品』) 年增 33%，成為本季營收成長最快速的部門。
中國營收
本月稍早，蘋果已預警財報恐受中國阻力拖累。以國家區分，中國是蘋果第二大營收來源，僅次於美國，且過去數季以來年率一直有成長。
蘋果第一財季年率下降，這是自 2017 年 6 月以來首次。
2019 年第二財季財測
蘋果董事會已宣布公司普通股每股發放現金股利 0.73 美元，截至 2019 年 2 月 11 日止登記為股東者，將可於 2 月 14 日獲得支付。