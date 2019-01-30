〈財報〉蘋果Q1營收令人鬆口氣 盤後樂漲6%

蘋果 (AAPL-US) 週二 (29 日) 盤後公布第一財季 (12 月止) 財報，大致符合預期，iPhone 營收僅略低預期。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 先前已打預防針，讓市場反應財報恐遜於預期。蘋果財報向來以第一財季的結果最高。

各產品營收符合預期，蘋果盤後大漲 6% 至約莫 160 美元。

財報重要數據 vs. 華爾街預期

EPS： 4.18 美元 vs. 4.17 美元 (Refinitiv 共識預期)

營收： 843 億美元 vs. 839.7 億美元 (Refinitiv 共識預期)

iPhone 營收： 519.8 億美元 vs. 526.7 億美元 (Refinitiv 共識預期)

服務營收：109 億美元 vs. 108.7 億美元 (Refinitiv 共識預期)

蘋果第一財季結果以新架構呈現，公布其服務和產品部門的毛利數據，而不披露 iPhone 這一類熱門產品的單位銷售量。去年 11 月時蘋果便宣布此新財報架構，旨在將市場焦點移至不同部門和成長指標。

蘋果服務部門的營收 (含 Apple Pay、Apple Music 和 iCloud 儲存的全能類別) 達 109 億美元，年率成長 29%。

蘋果公布服務部門毛利率為 62.8%，遠高於整體業務的毛利率 (38%)。

產品營收

投資者本季對產品端的了解不多，因為蘋果不再公布 iPhone 和其他主要產品的單位銷售量，但華爾街無疑預期更溫和的產品營收成長。

蘋果上一季 iPhone 和其他產品 (如 Apple Watch、HomePod 和一些 AirPods 之類的配件) 營收年率成長僅約 30%。Mac 營收年率成長 3%、iPad 營收年減 15%。

雖然蘋果沒有公布單位銷售量，但公布營收數據符合預期。

iPhone 營收： 519.8 億美元 vs. 526.7 億美元 (Refinitiv 共識預期)

iPad：67.3 億美元 vs. 59 億美元 (Refinitiv 共識預期)

Mac：74.2 億美元 vs. 74.2 億美元 (Refinitiv 共識預期)

穿戴式、居家和配件：73.1 億美元 vs. 73.3 億美元 (Refinitiv 共識預期)

蘋果的穿戴式、居家和配件類別 (先前稱為『其他產品』) 年增 33%，成為本季營收成長最快速的部門。

中國營收

本月稍早，蘋果已預警財報恐受中國阻力拖累。以國家區分，中國是蘋果第二大營收來源，僅次於美國，且過去數季以來年率一直有成長。

第一財季：131.7 億美元

去年同期：179.6 億美元 (年減 27%)

前一財季：141.1 億美元

蘋果第一財季年率下降，這是自 2017 年 6 月以來首次。

2019 年第二財季財測

營收：介於 550 億美元至 590 億美元區間

毛利率：介於 37% 至 38%

營運費用：介於 85 億美元至 86 億美元

其他收入 / 費用： 3 億美元

稅率：約莫 17%

蘋果董事會已宣布公司普通股每股發放現金股利 0.73 美元，截至 2019 年 2 月 11 日止登記為股東者，將可於 2 月 14 日獲得支付。