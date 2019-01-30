〈財報〉與英特爾、輝達與衆不同 AMD今年前景展望佳 股價漲

處理器製造商超微 AMD (AMD-US) 公布了第四季度利潤，超越了分析師的預期，也給予了 2019 年的營收一個樂觀的前景。在其競爭對手英特爾 Intel (INTC-US) 報告了較差的表現後，AMD 再次激起了華爾街的正面印象。

在近日英特爾和輝達 Nvidia (NVDA-US) 給予不太樂觀的預測後，AMD 因改進產品並給了投資人一個驚喜，也稱其處理器可與英特爾競爭，其 GPU 也能與輝達抗衡。

該公司正試圖在服務器處理器產品類別中捲土重來，而英特爾在此區塊擁有約 99% 的市場份額。在十多年前，AMD 也曾經擁有該區塊大約四分之一的市佔。

AMD 最新一季財報顯示：

營收年增 6% 至 14.2 億美元，低於分析師預計的 14.4 億美元。

不包括某些項目每股純益 EPS 為 0.08 美元，與分析師的平均預測相符。

調整後 EPS 為 0.04 美元，較去年同期的負 -0.02 美元有所進步。

總部位於美國加州的 AMD 週二在一份聲明中稱，展望 2019 年，營收將以高個位數百分比成長，而分析師則原本預測 6%，使其股價在盤後攀升 7.48% 來的 20.69 美元。AMD 的股價去年飆升了約 80%。

AMD 股價趨勢圖

同時，AMD 預計其 2019 年毛利可達 41%，高於 2018 年的 39%。對於其 7 奈米製程伺服器產品，華爾街預計該區塊今年營收成長 6% 至全年 69 億美元。

AMD 表示，第一季度營收應能落在 12.5 億美元範圍 (年增負 -24%)，上下浮動個 5000 萬美元。相比之下，分析師的平均預期為 14.7 億美元。

AMD 在新聞發布會上表示，由於通路庫存過剩，導致 GPU 銷量下降，影響營收。同時，區塊鏈退燒也將影響營收。