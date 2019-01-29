【日盛投顧】量縮回測9900點

◆盤勢分析

1. 因美國科技股財報不佳，加上美國司法部正式起訴華為的訊息傳出，周二亞洲股市普遍走弱。台股在 2330 台積電下跌拖累，晨間跳空低開，一度回測 9900 點，尾盤因摩台結算與亞股轉升，最終台股跌幅收斂，報收在 9,931.59 點，下跌 81.74 點，跌幅 0.82%，萬點得而復失。

2.OTC 指數在開低震盪，終場收 129.18 點，下跌 0.38%，結束近期的連四紅走勢，但仍維持沿五日線攀高格局，目前下檔的支撐為 126.16 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股跳空收小黑 K 線，暫守 5 日均線之上。

(2) 量能：成交量縮至 881.98 億元，預期農曆春節前不易放大。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 柱狀體高檔震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 31.02 億元；外資 - 17.13 億元、投信 - 5.01 億元、自營 - 8.88 億元。

各族群普遍下跌，IC 設計、PCB 零星個股表現

1. 電子類股

(1)IC 設計：矽智財 6643 M31 掛牌，近日股價高檔震盪，帶動 6533 晶心科、3529 力旺等相關的族群，股價周二逆勢走強。6202 盛群法說公布 2018 年獲利 (EPS4.7 元) 與股利政策，市場預估殖利率 6%，股價創近期新高；3034 聯詠衝刺 TDDI 出貨，外資調高評等，股價強勢上漲；2379 瑞昱 2019 年三大產品線出貨增溫，股價量出創新高。

(2)PCB：上游玻纖布大廠 5475 德宏，轉型切入複合材料液化石油氣瓶業務，年後有望投產，股價再度爆量上漲；6141 柏承軟硬結合板逐步放量，2019 年有望轉盈，激勵股價直奔漲停。此外，3037 欣興、5349 先豐、8046 南電收盤上漲超過 1%。

2. 非電子類股

(1) 製鞋：9938 百和高檔震盪，9910 豐泰、9904 寶成收上漲超過 1%。

(2) 風電、鋼鐵：躉購費率即將周三拍板，激勵 3708 上緯投控，股價放量創高；5009 榮剛 2019 獲利展望佳，國內法人給予買進評等，周二股價上漲 3.88%。