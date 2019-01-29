台股盤中－台積電拖累又失守萬點 量縮僅約900億元

台積電晶圓瑕疵、美股回檔整理，台股今 (29) 日開盤即失守萬點，以 9944.71 點開出，撐盤主力台積電股價疲軟壓抑大盤指數，盤中跌幅逾百點，回測 5 日線，成交量估約 900 億元。

台股昨 (28) 日在外資買盤挹注下，權值股領軍上衝，帶領加權指數攻克萬點，但受美股三大指晶片製造商輝達 (Nvidia) 營收大幅縮減影響，拖累台股權值股股價疲軟，權值股中包括台積電、大立光與鴻海今日股價全面走跌，尤其台積電股價今日更是跳空下跌，拖累大盤走勢。

晶圓代工龍頭台積電除面臨客戶輝達下修財測影響，位在南科的 Fab 14B 廠傳晶圓品質有瑕疵，受影響晶圓片數多達上萬片，內外利空夾擊下，今天跳空開出，盤中股價下跌 6 元，股價跌破 5 日線，暫收 223 元。

大立光與鴻海今日股價也聯袂走跌，惟跌幅相對輕微，大立光盤中小跌 0.27%，股價跌破 5 日均線股價暫收 3710 元；鴻海盤中小跌 0.85%，下跌 0.7 元股價仍守住 70 元關卡。

今天盤面亮點則有 IC 族群，包括盛群、旺玖、晶心科都有 4% 以上漲幅，盛群股價大漲 5.59%，股價突破短期均線暫收 70 元，旺玖與晶心科也在買盤加持下，股價同步上揚並站穩 5 日、10 日短期均線。

法人表示，受華為案與貿易戰影響，股市短期波動仍無可避免，距離台股封關只剩今、明兩個交易日，儘管外資自元月以來持續回補台股，但考量台股族群個股輪動過逾快速，想要抱股過年長線投資，建議慎選基本面佳、公司資本支出增加個股。