創業家建構點數生活圈搶市占率 獲利續攀高可期

為強化平台競爭力，異業結盟已成網購業者的新戰場，創業家 (8477-TW) 今 (29) 日宣布，與中華電信 Hami Point 結盟，消費最高提供 4% 點數回饋，創業家兄弟董事長郭書齊認為，2019 年是電商板塊大挪移的一年，雖價格競爭不利毛利，但先將市占率搶到手，獲利可逐步顯現。郭書齊樂觀看待，今年將是輕資產電商的經營綜效大爆發的一年。

創業家總經理廖家欣進一步說明，今年經營重要策略之一是點數經濟，此次透過與中華電信 Hami Point 的合作，正式宣告啟動多元點數生活圈的建構，接下來預計要持續擴大異業結盟，擴大點數回饋力度。

創業家統計，自去年 9 月起全面試行點數回饋，成功推升消費頻次，帶動整體回購率成長至 83%，今年起陸續擴大點數生活圈後，力拚使用會員比例提高至 40%。

除了透過點數經濟來刺激回購，創業家開始強打自有品牌商品，已推出自有衛生紙品牌，同時，力拚深度經營大組數團購，已開始強化經營企業戶，藉此拉升客單價，目標帶動全年營收再創新高。

創業家去年全年營收衝上 49.59 億元，年增 32.39%，不僅創新高，增幅更優於過去 2 年分別成長 29.52%、19.66% 的幅度；前 3 季稅後純益 4524 萬元，年增 198%，每股純益 (EPS)2 元。