中光電優化產品組合 去年EPS 4.65元 創近八年新高

中光電 (5371) 公布第四季財報，單季營收為 144.14 億元，季減率 3.5%，惟高階產品出貨比重增加，產品組合優化，單季毛利率 19.9%，較前一季略減少 0.1 個百分點，歸屬母公司股東之淨利為 6.98 億元，季增率 3.6%，每股盈餘 1.61 元，略優於前一季 1.55 元，全年歸屬母公司股東之淨利則 20.2 億元，年增率 15%，每股稅後盈餘為 4.65 元，創下近八年新高。中光電節能產品事業群第四季營收達 65.55 億元，出貨量則約 1,171 萬片，季減率分別為 5%、10%，全年節能產品營收約 257.44 億元，較去年同期略減 2%，出貨量達 4,762 萬片，今年第一季營運，節能產品事業群總經理林惠姿預期，傳統淡季、農曆年工作天數減少等影響，整體出貨量將季減一成多。



整體消費市場成長有限，中光電搶攻車載、工控、醫療、電競、智能家居等市場，並鞏固在 PID 商顯應用背光模組與 LCD 模組之領先地位，以追求較高利潤和價值為目標，穩健成長。



中光電影像產品第四季因燈泡機出貨減少，出貨量約 30.3 萬台，季減 14%，受惠於大型展演高端專業機出貨成長帶動 ASP 季增 7%，營收達 48.15 億元，較第三季減少 8% 左右，全年出貨量約 131 萬台，年減約 2%；營收則約 189.07 億元，年增率 7%。



中光電影像產品事業群總經理陳士元表示，持續推展更多元的應用領域創新解決方案，首台 4K LED 家用智能語音控制投影機、4K 雷射超短焦家用智能投影機、超高亮度高解析度 4K 雷射投影機等陸續量產，帶動中光電在 4K UHD、SSI 固態光源產品線雙雙取得全球第一的市佔率，第一季受到淡季、農曆年出貨天數減少影響，整體出貨量將減少一成多。



投影機主流機種因固態光源產品與市場逐漸成熟，中光電鎖定更智能化之 4K 投影機、崁入式模組及激光電視等產品，以擴大應用市場與佔有率，於商業應用產品則將持續優化雷射產品，完成激光化＋超短焦化＋4K 超高清＋互動的完整全產品線激光顯示平台，依據市調機構預估，投影機市場至 2022 年仍維持成長態勢。