應華換股合併捷邦存套利空間 捷邦湧入9萬張漲停買單

能率集團旗下應華精密 (5392-TW) 及捷邦國際 (1566-TW) 召開董事會，決議由應華發行新股換股合併捷邦，由於換股比例存套利空間，捷邦早盤深鎖 16.05 元漲停價，並湧入 9 .1 萬漲停掛進買單。

能率集團為為整合集團資源，大力進軍日系電動車零組件市場，由應華發行新股換股合併捷邦，換股比例為 1 股捷邦換發 0.5291 股應華，換股後捷邦將由應華 100% 持股，並從 OTC 下櫃且撤公開發行。能率集團此舉主要為整合集團資源，大力進軍日系電動車零組件市場。

由應華及捷邦 1 月 25 日的收盤股價分別為 33.25 元與 14.6 元計算，1 股捷邦換發 0.5291 股應華，等於是以 20.5% 的溢價換發捷邦流通在外股權。由今天捷邦漲停但應華股價下跌，投資人買捷邦股票，仍存 16.2% 的套利空間。

證券分析師指出，應華股價下跌，應屬捷邦股東融券鎖價差造成。

能率集團中的應華，原為數位相機金屬機殼製造廠，2015 年開始轉型，跨入智慧型手機金屬機殼領域，並與旗下轉投資公司捷邦及日本第一化成緊密合作，研發電動車相關零組件。

捷邦為粉末治金及齒輪箱生產為主，長久以來供應德國 Bosch 電動工具機零組件生產，並獲 Bosch 的認證，在 2018 年下半年供應 ABS 煞車模組的零組件。

應華副董事長董俊毅指出，合併捷邦後，在製造端的佈局將更加完整，包括金屬加工類的沖壓、CNC、粉末冶金等製程，搭配第一化成既有的精密塑膠射出製程，可為客戶提供給多整合式製造服務，也鎖定日系電動車市場的需求。在資源的有效整合下，將以日系電動車零組件產品為主要在市場鎖定的目標，預計營收比重將拉高到 5 成。