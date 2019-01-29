傳英特爾斥資110億美元 以色列建晶片廠

據報導，以色列財政部長在周一 (28 日) 表示，英特爾 (INTC-US) 計畫投資 400 億謝克爾 (109 億美元) 在以色列建造一座新的晶片製造工廠。

英特爾計劃在以色列南部水牛城 Kiryat Gat 建立新的晶片工廠。據稱，英特爾與以色列政府在這次達成的協議中有可能會包含一個政府計畫投標義務的豁免權，而英特爾也已經開始進行用於建設新廠的基礎設施的準備。同時，該公司也已經為該計畫向以色列政府申請 10% 的補助。

「英特爾的全球管理層向我們通報將在以色列投資另一個 400 億謝克爾。這是一項前所未有的決定，預計將為以色列南部帶來數千個工作機會。」以色列財政部長 Moshe Kahlon 在推特上表示。

此消息是繼去年 5 月份，英特爾承諾在 2018 年至 2020 年期間投資約 180 億謝克爾 (50 億美元) 來升級在該公司以色列南部城市 Kiryat Gat 既有工廠之後。該協議也包括英特爾承諾向當地供應商支付 30 億謝克爾。

對此，英特爾沒有回覆評論請求。

總部位於加州的英特爾是以色列最大的雇主和出口商之一，該公司許多新的技術都是在以色列開發完成的。英特爾自 1974 年首次在該國開展業務以來，已在以色列投資約 380 億美元。2017 年，英特爾以約 153 億美元的價格收購了以色列輔助駕駛公司 Mobileye。

「我認為我們的合作證明了，未來是屬於創新者的。」以色列總理本 Benjamin Netanyahu 表示。「英特爾是一家創新公司，以色列是創新型國家。我認為我們剛剛開始。」