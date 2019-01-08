〈CES大展〉英特爾聯手臉書 將於下半年推出AI晶片

據報導，英特爾 (INTC-US) 在美國消費性電子展 (CES) 表示，正在與臉書 (FB-US) 合作，共同開發一種新的、更便宜的人工智慧 (AI) 晶片，以對抗來自 Nvidia(NVDA-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 的競爭。

英特爾發布了一款名為 NNP-I 的處理器晶片。該公司在一份聲明中表示:「這款新型晶片有助於高負載需的公司，並有望在今年投入生產。」臉書是英特爾在 NNP-I 上的開發合作夥伴之一。

英特爾數據中心集團執行副總裁 Navin Shenoy 表示，NNP-I 將於今年投入生產，在今年下半年假日購物季應用於筆記型電腦，而數據中心的應用則要等到明年初。新的 AI 晶片將幫助臉書和其他廠商更有效、更便宜地部署機器人學習。該晶片將採用 AI 運算法，並帶入實際應用，舉例來說，在 Po 文時自動標註照片中的朋友。

英特爾在 2016 年收購 Nervana Systems 後便開始了 AI 晶片開發。

另一方面，英特爾也宣布，與阿里巴巴 (BABA-US) 合作，開發由 AI 驅動的運動員追蹤技術，期望能應用在 2020 年及以後的奧運會上。該技術將結合現有的英特爾硬體和阿里巴巴雲端運算技術，支援高端的深度學習應用程式，該應用程式可在訓練或競賽中提取運動員的 3D 形式。

「這項技術作為運動員訓練工具具有令人難以置信的潛力，並且有望創造新的奧運會體驗方式，並在轉播台在即時回放時進行分析、提供亮點等提供一種創新的方式。」Shenoy 表示。

阿里巴巴集團營銷長 Chris Tung 表示:「我們很自豪能夠與英特爾合作，推出首款基於 AI 的 3D 運動員追蹤技術，阿里巴巴將提供最佳的雲端運算能力和演算法設計。」